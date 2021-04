Golden Retriever ruba la scena (e il microfono) ad una giornalista russa durante una diretta televisiva

Simpatico siparietto a Mosca, dove durante una diretta televisiva un Golden Retriever si è appropriato di un microfono per poi scappare.

Durante una diretta televisiva un bellissimo Golden Retriever ha rubato la scena e il microfono ad una giovane giornalista. L’esilarante episodio è avvenuto a Mosca, nel bel mezzo del bollettino meteorologico in onda sull’emittente Mir TV.

La giornalista russa Nadezhda Serezhkina era intenta a riferire le informazioni sull’andamento delle temperature nella capitale quando all’improvviso il cagnolone le è balzato addosso, afferrando il microfono colorato per poi scappare.

Per recuperare il microfono l’inviata ha iniziato a correre, regalando ai telespettatori un siparietto inatteso e divertente. Dopo la corsa, Nadezhda Serezhkina è tornata alla diretta in compagnia del tenero Golden Retriever, visibilmente felice di ricevere le coccole della giornalista e tutte quelle attenzioni.

Per restare in tema, ha annunciato: “Il tempo è davvero perfetto per portare a spasso i tuoi cani…Da parte mia è tutto.”