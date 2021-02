Questo Golden Retriever torna finalmente a casa: il cane era scomparso da ben 2 mesi

È stata data per scomparsa per due mesi, ma poi è tornata al sicuro della sua casa. Siamo in Pennsylvania e lei è Sandy, una bellissima golden retriever di due anni. Poco più che cucciola, si era persa vicino a un parco per cani alla fine di novembre dello scorso anno mentre era con la sua padroncina, Kaitlyn Kolinsky.

Come riportato dalla stessa Kaitlyn, Sandy era lì a giocare quando è stata disturbata da un fastidioso frastuono proveniente da un vicino skate park.

Terrorizzata, è scappata via in preda al panico e in un battibaleno è scomparsa. La sua famiglia l’ha cercata incessantemente per giorni, appeso volantini e contattato organizzazioni di animali scomparsi.

Ma in questi giorni, la bellissima notizia. Alla fine del mese scorso, Sandy è stata finalmente trovata da un uomo del posto, Brian Neipert, che aveva visto i manifesti dei cani scomparsi e aveva sentito un cane abbaiare vicino a casa sua. Neipert ha detto ai giornalisti locali di aver trovato Sandy bloccata sotto alcuni alberi, impigliata nel suo stesso guinzaglio (ma pare che fosse stata “intrappolata” lì per poco) ed evidentemente dimagrita.

“Non ho mai pensato che i miracoli fossero reali fino ad oggi…“, scrive Kaitlyn sui social. E invece così è stato!

Ben tornata Sandy!

Leggi anche: