Golden Retriever offre un passaggio sulla sua schiena ad una marmotta mentre nuota in un lago

Avete mai visto un cane che dà un “passaggio” ad una marmotta? Probabilmente no, ma è esattamente ciò che ha fatto un adorabile Golden Retriever di due anni che vive in Massachussets. La scorsa settima il cane si trovava insieme alla sua proprietaria in uno dei suoi luoghi preferiti: il lago Hickory Hills a Lunenburg.

Mentre era intento a nuotare si è imbattuto in una marmotta, così ha deciso di farle fare un giro turistico sulla sua schiena per portarla ad esplorare il lago. Alla fine del giretto l’ha poi riaccompagnata a riva, salutandola affettuosamente con un “bacio”. Ad assistere a questa tenerissima scena Lauren Russell, che – in preda allo stupore – ha filmato quegli attimi irripetibili.

Era a circa 100 metri di distanza e una marmotta gli è strisciata sulla schiena ed è arrivata fino a riva con lui – racconta Lauren. – Siamo rimasti sbalorditi. Era incredibile. Non potevamo credere a quello che stavamo vedendo. Prima di dirsi addio si sono sfiorati i musi

Che i Golden Retriever siano cani particolarmente socievoli è risaputo, ma Wally è riuscito davvero a stupire tutti!

