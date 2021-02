L’irresistibile Golden Retriever che adora raccogliere i Durian, i frutti più maleodoranti del mondo

Jubjib è un adorabile Golden Retriever che vive in Thailandia e ama trascorrere le sue giornate aiutando i suoi amici umani a raccogliere frutta. La famiglia con cui vive, infatti, ha un’azienda che produce Durian, noto per la sua fama di frutto più maleodorante del mondo, e prodotti derivati da questo.

Il cagnolone è arrivato nella famiglia thailandese nel 2014 e da allora è diventato anche parte integrante del team aziendale. Come dimostrano le foto pubblicate sui social dalla sua famiglia umana, Jubjib svolge il suo “lavoro” con grande entusiasmo e dedizione e per proteggersi dal sole cocente indossa dei simpatici e colorati cappelli.

Il Durian è un frutto, dalla colorazione verdastra e ricoperto da spine acuminate, che proviene dalla Malesia ed è molto diffuso anche in Thailandia, Indonesia e altre zone dell’Asia. Tuttavia, il suo odore è talmente forte e pungente da aver costretto le autorità di alcuni Stati a bandirne la vendita e il consumo in alcuni luoghi pubblici.

Ma nonostante i cani generalmente abbiano un senso dell’olfatto molto sviluppato, Jubjib non sembra essere affatto infastidito dall’odore emanato da questo frutto che per alcuni è decisamente insopportabile. Anzi, il tenero cagnolone ad ogni raccolta sfodera un grande sorriso e per lui è tutto un gioco divertente. Le sue foto irresistibili sono diventati molto popolari sui social.

Così, l’azienda thailandese ha deciso di realizzare per i suoi prodotti degli adesivi con uno scatto in cui Jubjib sorride, con la lingua in mostra, mentre indossa un colorato cappello. E l’originale idea è stata molto apprezzata dai clienti.

Insomma, Jubjib è molto di più di un amico a quattro zampe e nessuno riesce a resistere al suo sorriso!

Fonte: Facebook

