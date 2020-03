Ritrova il suo gatto Mimmo quattro anni dopo il terremoto: il loro incontro stringe il cuore

E’ un momento difficile per tutta l’Italia, l’emergenza Coronavirus è entrata prepotentemente nelle nostre vite e ci fa paura. Ma per fortuna, ci sono anche storie che ci scaldano il cuore e servono a distrarci un po’ dalla tanta preoccupazione. Come quella di Dora e del suo gatto Mimmo, raccontata sui social da Mimma Bei. Un video dolcissimo in cui Dora abbraccia il suo micione rosso dopo ben quasi quattro anni. Forse, la signora anziana non ci sperava più, eppure il destino le ha regalato questa bellissima emozione.

Durante il terremoto del Centro Italia, Dora era stata sfollata da Montemonaco in provincia di Ascoli Piceno e purtroppo Mimmo nella confusione e tra la paura, era scappato. Invano la donna l’aveva cercato, soffrendo molto per la perdita del suo amico a quattro zampe, del suo piccolo compagno di vita e a pieno titolo parte della sua famiglia.

“In questo momento di tanta preoccupazione, desidero farvi vivere pochi attimi , ma intensi…..di un amore puro!❤️ Vi fa star bene. Dora e il gattino Mimmo, si ritrovano dopo più di tre anni dal terremoto”, si legge sui social.

Dove sarà stato Mimmo per tutto questo tempo? Nessuno può saperlo, ma l’importante è che alla fine sia tornato a casa!

Fonte: Mimma Bei/Facebook

Leggi anche: