Scopri se il tuo gatto è stressato e usa questi trucchi per aiutarlo

Anche i gatti soffrono lo stress: i segnali a cui dovresti prestare attenzione, le cause più comuni e i consigli per placarlo

Il vostro gatto mangia di meno? Non ha voglia di giocare ed esplorare? Tende a nascondersi per lunghi periodi o cerca di stare sempre tra i suoi odori? Potrebbe essere stressato. Lo stress nei gatti è molto più comune di quanto si creda. Allo stesso modo è anche molto sottovalutato, anche se purtroppo potrebbe portare a problemi intestinali, diarrea o vomito, disturbi compulsivi tra cui alopecia e iperestesia.

Per questo lo studio dell’Università autonoma di Barcellona apparso sul Journal of Feline Medicine and Surgery è così importante. I ricercatori, infatti, hanno scientificamente stabilito quali sono i segni di stress nei gatti domestici, la loro causa e come placarli. (Leggi anche: Troppe coccole stressano i gatti: 4 consigli per mici felici)

Le conclusioni di questo articolo dovrebbe essere di interesse per tutte le famiglie che condividono il loro territorio con un gatto. Sulla base della somma delle conoscenze etologiche, propongono una semplice lista di comportamenti da tenere sempre per uscire fuori dal circolo vizioso di stress.

Se il consiglio è sempre quello di rivolgersi a un veterinario comportamentalista per valutare bene la situazione. Di certo queste regole valgono sempre e comunque in via generale per tutti i gatti.

Ecco cosa fare per evitare lo stress:

Sui gatti ti potrebbe interessare anche: