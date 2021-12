Questo gatto soffre di una rara condizione che fa aumentare a dismisura i muscoli

Su Reddit è diventata virale la foto di un gatto pieno di muscoli, una condizione rara che prende il nome di ipertrofia muscolare correlata alla miostatina, proteina prodotta dall’organismo in grado di inibire la crescita dei muscoli.

Un problema che può presentarsi nei bovini, nelle pecore, negli esseri umani e a quanto pare anche nei gatti. Secondo quanto riporta Popular Science, che all’argomento ha dedicato un intero articolo, dipende dal fatto che le proteine ​​della miostatina non funzionano.

– Per far crescere i muscoli correttamente, il corpo utilizza un sistema di segnali contrastanti; alcuni dicono alle cellule di moltiplicarsi o espandersi, mentre altri inibiscono quella crescita. La miostatina è una delle proteine ​​inibitorie che operano all’interno delle cellule muscolari – spiega Popular Science.

Quando avviene una mutazione nel gene che codifica la miotastina, i muscoli non ricevono il segnale chiave che li induce a smettere di crescere. Questo non significa che aumenteranno per tutta la vita a dismisura, ma che non rientreranno nei limiti standard della dimensione muscolare media.

Come spiega Popular Science, – ognuno di noi ha due copie del gene che codifica la miostatina. Ereditare una copia mutata ti rende eterozigote per il gene, e gli animali con quel modello sono insolitamente muscolosi e forti senza risultare tuttavia “anormali”. È solo quando sei omozigote, nel senso che hai due copie mutate, che diventi una specie di anomalia -. Come nel caso di questo enorme micio.

Il motivo per cui queste mutazioni rimangono rare è che avere più muscoli non è necessariamente una cosa positiva. Difatti questa anomalia può comportare problemi di varia entità: si è scoperto, per esempio, che i bovini che ne soffrono sono insolitamente magri e hanno più difficoltà a partorire a causa dell’eccessiva muscolatura. Capre e conigli senza miostatina possono sviluppare lingue enormi e la mortalità al momento del parto è tendenzialmente più alta.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: