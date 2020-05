Questo adorabile gatto senza orecchie si chiama Potato e ha finalmente trovato una famiglia

Si chiama Potato e non ha più le orecchie per colpa di un adenoma ai padiglioni auricolari. Ma a giudicare dalle foto, questo gatto non potrebbe essere più felice perché finalmente ha una casa e una famiglia che gli vuole bene e sente grazie al suo sesto senso!

Era un randagio e viveva per le strade cinesi, poi per via della sua malattia alcuni volontari sono riusciti ad avvicinarlo e portarlo in una clinica specializzata. Da lì la diagnosi, quella di un adenoma molto esteso nei canali e padiglioni auricolari. Dopo le cure fallite, a Potato sono state amputate entrambe le orecchie, ma fortunatamente qualcosa ancora riesce a sentire.

Ma non è finita qui, perché Potato che oggi è una vera star di Instagram, ha trovato anche una famiglia: in rifugio c’è rimasto davvero poco perché con la sua dolcezza e la sua simpatia, ha conquistato un posto speciale anche nel cuore del ‘fratellino’.

Su Instagram si legge: ‘Potato era un gatto randagio, quindi nessuno sa quando è nato o quanti anni ha”. Si ipotizza comunque che ne abbia sei e come dicevamo riesce ancora a sentire qualcosa, merito anche del suo sesto senso felino. Non a caso con Horlick, ne combinano di tutti i colori, a dimostrazione che i limiti a volte sono solo mentali. Buona vita a Potato e un grazie alla meravigliosa famiglia che non si è fermata all’apparenza e gli ha regalato una nuova vita!

Ecco una carrellate delle immagini più belle:

Fonte: No_ear_meow_potato/Instagram

