Scottish Fold: non dovresti mai comprare il gatto con le orecchie piegate che ha gravi problemi di salute

Questo gatto dall’aspetto molto dolce è in realtà affetto da una patologia genetica che lo costringe a grandi sofferenze per tutta la vita, ma il suo allevamento non è ancora vietato

I gatti sono fra gli animali domestici più amati al mondo, eppure talvolta questo nostro amore sconfina nella perversione e travalica limiti etici che non andrebbero superati, se davvero si vuole il bene degli animali – come per esempio quando si allevano razze geneticamente modificate solo per compiacere il senso di bellezza umano. È il caso della razza felina Scottish Fold: un gattino dall’aspetto dolcissimo, riconoscibile per le orecchie piegate verso il basso, ma affetto purtroppo da gravi problemi di salute a causa di uno sviluppo innaturale del suo scheletro. Malgrado le atroci sofferenze subite da questa razza “artificiale”, il suo allevamento non è ancora vietato in tutto il mondo, e il suo commercio è legale anche in Italia.

Il primo esemplare di razza Scottish Fold risale al secolo scorso, quando un gatto ha manifestato naturalmente una mutazione genetica fino a quel momento sconosciuta che rendeva la cartilagine più molle del normale – motivo per cui le orecchie erano piegate in avanti e per cui l’animale aveva problemi di deambulazione. Purtroppo però questo gattino, una femmina chiamata Susie, aveva un aspetto molto piacevole alla vista, e gli allevatori hanno voluto preservare questa sua mutazione genetica fino a far nascere una razza a parte.

Ma perché l’aspetto del gatto Scottish Fold è così attraente per noi umani? Secondo alcuni studiosi, la nostra propensione a considerare un gatto di questa razza particolarmente attraente risiede nel fatto che troviamo confortante una faccia rotonda, più simile a quella umana – mentre tendiamo a considerare come una minaccia musi lunghi ed orecchie appuntite (caratteristiche di animali quali il lupo o la volpe). Ecco spiegato anche perché amiamo particolarmente animali dalla faccia rotondeggiante, come il panda o anche il gufo.

Già dagli anni ’70 si è compreso che la mutazione genetica alla base della razza Scottish Fold sia in realtà motivo di grande sofferenza per i felini, che per tutta la vita devono fare i conti con problemi di movimento, dolori agli arti e, in generale, con una qualità della vita non ottimale: si pensi che i bambini che nascono con un difetto genetico molto simile hanno deformità ossee sin dall’infanzia e gravi forme di artrite paralizzante simili a quelle sperimentate dai felini. Questa consapevolezza, tuttavia, non ha impedito che continuasse l’allevamento e la vendita di questi gatti per via del loro aspetto molto piacevole.

Oggi l’allevamento di gatti Scottish Fold è vietato in alcuni Paesi – fra cui Regno Unito, Francia e alcuni Stati degli Stati Uniti. Ma questo non basta. Bisogna interrompere in tutto il mondo l’allevamento di questi animali ma, soprattutto, bisogna eliminare la richiesta di questa specie dal mercato, in modo che la produzione si esaurisca – perché, si sa, dove ci sono i soldi, continuerà sempre la produzione, anche aldilà dell’etica.

Fonti: UC Davis / Osteoarthritis and Cartilage

