Normal, il gatto nero rimasto paralizzato per un colpo di fucile ad aria compressa, sarà soppresso

Era rimasto paralizzato dopo essere stato sparato alla colonna vertebrale con un fucile ad aria compressa, ora questo povero gatto nero dovrà essere soppresso. Nermal è un gatto nero di 14 anni, l’ennesima vittima di maltrattamento ai danni degli animali. Uscito in strada per un giro, com’era solito fare sotto casa, è stato però colpito brutalmente

La proprietaria Lisa di Heavitree, un piccolo paese inglese ha ricevuto la chiamata dai veterinari. “Ha il chip così hanno potuto avvertirmi e dirmi cosa era successo. Qualcuno aveva visto il gatto sofferente e lo ha lasciato in clinica”, ha detto la donna sconvolta.

“Hanno detto che avevano il mio gatto e che gli avevano sparato. È stato assolutamente scioccante. Mi aspettavo che mi dicessero che era stato investito, non che gli avevano sparato”.

Il veterinario ha spiegato a Lisa che, una radiografia, aveva mostrato un pallino di pistola ad aria compressa nella colonna vertebrale del gatto. Per questo il felino è rimasto paralizzato.”Non ha sensibilità in tre delle sue zampe e mi è stato detto che potrebbe non sopravvivere”, ha spiegato ancora Lisa.

Non è stato possibile estrarre il pallino e il gatto sta soffrendo molto, così i veterinari hanno optato per la soppressione. Un duro colpo per Lisa e i suoi figli: Nermal fa parte della loro famiglia e stava con loro sin da quando era un cucciolo.

“È davvero triste quello che gli è successo. È una parte importante della nostra famiglia ed è molto amato. Non so come o perché sia ​​successo e non vorrei giudicare la persona che l’ha fatto”, ha detto. “Forse non si rendono conto del dolore che hanno causato o non gliene importa niente”.

Una storia che spezza il cuore e denuncia tutta la malvagità di cui l’uomo a volte è capace.

Fonte: Devon Live

