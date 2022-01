Il tuo gatto ti segue sempre in bagno? 5 motivi del perché lo fa, dimostrati dalla scienza

Tra le tante bizzarre abitudini del gatto vi è quella di seguire il padrone in bagno. Ma perché si comporta così?

Il nostro gatto è un fedele compagno di giochi e di dormite e, anche se rispetto a noi passa quasi tutto il giorno a ronfare, ama trascorrere tanto tempo con il suo umano e lo segue ovunque pur di non staccarsi da lui. Ma proprio ovunque? Sì, persino nel bagno, un posto che potrebbe sembrare insolito, ma che per il gatto non lo è affatto.

Se il tuo gatto è la tua ombra anche quando ti dirigi al bagno, sappi che ci sono dei motivi che lo spingono a farlo e che spiegano questo suo comportamento. Ecco perché il tuo gatto ti segue in bagno:

I gatti sono curiosi di natura

I gatti sono animali estremamente curiosi e proprio questa attitudine gli ha permesso di sopravvivere nel corso del tempo e di sfuggire ai predatori più temibili. Amano scoprire luoghi inesplorati, nuovi oggetti e si lasciano facilmente incuriosire da situazioni che non conoscono e che vanno analizzate poiché ciò è nella loro natura. Se poi il vostro gatto è libero di circolare in giardino o nel vicinato, cosa che non è raccomandabile per via dei tanti rischi a cui l’animale è esposto, allora l’esplorazione non avrà confini.

Detto ciò se i gatti sembrano mostrare una predilezione per gli ambienti nuovi, non sopportano quelli a cui viene negato loro l’accesso. Le porte chiuse li infastidiscono in modo particolare poiché impediscono loro di sapere cosa c’è dall’altra parte e le porte dei bagni rientrano appieno in questo caso.

Quante volte siamo soliti chiudere il bagno per evitare che l’animale entri, ma anche per non mostrare così apertamente questa parte della casa. Una porta serrata rappresenta per il gatto un ostacolo e non appena si presenterà l’occasione il tuo gatto ti seguirà nella toilette, entrando così dall’altra parte e vedendo finalmente cosa si nasconde lì dietro.

I gatti sono molto territoriali

Oltre ad essere curiosi, i gatti sono felini territoriali e difendono e marcano il loro habitat in tanti modi. Uno studio ha dimostrato che i gatti tenderebbero nella maggior parte dei casi a non allontanarsi dalla propria abitazione. Più del 50% rimarrebbe infatti nei paraggi, senza sconfinare troppo.

Per un gatto essere territoriali non significa solamente delimitare l’ambiente in cui questo vive, ma tenerlo sotto controllo e assicurarsi che non vi siano pericoli.

Sui luoghi chiusi, come il bagno, i gatti non hanno affatto controllo e ciò li indispettisce non poco, motivo per cui cercheranno di accedervi quanto più possibile, osservando il padrone e infilandosi dietro di lui alla prima occasione utile.

La veterinaria Kathryn Primm ha asserito al riguardo

La tua casa è il territorio del tuo gatto e il bagno è nei confini della sua sfera di influenza. Come osi tenerlo lontano dal suo stesso territorio?

I gatti sono animali molto socievoli

E’ vero che dormono tutto il giorno, ma i gatti adorano pur sempre le coccole e la compagnia della loro famiglia. Il perché risiede nel fatto che i gatti in fondo sono animali molto socievoli ed amano il contatto, creando un legame profondo con i loro umani preferiti e con i simili, come dimostrato dalla scienza.

Osservano difatti i proprietari per imparare cose nuove e si sentono sicuri quando li hanno nei paraggi, essendo sempre molto integrati nel nucleo familiare. Questa loro indole li spinge perciò a preoccuparsi quando l’umano di turno sparisce o si chiude in bagno e devono sapere come mai o cosa stia succedendo, seguendoli.

I gatti hanno un olfatto eccezionale

Ti basta sapere che nel nasino del tuo gatto ci sono più di 200 milioni di cellule olfattive, al cui confronto i 5 milioni di quelle umane non sono niente? L’olfatto è per loro il senso che più di tutti gli permette di identificare i diversi ambienti in cui si trovano.

Essendo così sensibili ai profumi, sono molto affasciati dal bagno che pullula di odori.. del padrone principalmente, odori che il tuo gatto ama. Odori che per il gatto svolgono anche la funzione centrale di marcare il territorio.

Non per ultimo il bagno è il luogo dove il padrone si dedica alla cura della sua persona, proprio come avviene per i gatti che, oltre ad essere animali estremamente puliti, considerano la toeletta una attività salutare. Con il sebo prodotto dalle ghiandole, i gatti leccano il pelo, distribuendolo e mantenendo la pelliccia lucida.

I gatti odiano l’acqua e temono per la tua incolumità

I gatti e l’acqua non sono per nulla buoni amici, anche se vi sono delle rare eccezioni. I motivi per i quali i nostri amici non amano l’acqua sono che questa inumidisce la loro pelliccia, la rende difficile da asciugarsi ed il gatto si sente di conseguenza vulnerabile e profondamente a disagio, ma non solo. Quando un gatto viene lavato dal toelettatore, il suo odore naturale svanisce e questo lo disorienta. I gatti hanno inoltre una temperatura corporea molto alta e l’acqua fresca si presenta ai loro occhi come una minaccia.

Saperti a lavare o a fare la doccia suona come un rischio e se il profumo del tuo corpo svanisce, come membro della famiglia il tuo gatto si sente in dovere di correre in tuo soccorso, monitorare la situazione e darti un po’ del suo odore, essendo tu parte del suo territorio.

Nonostante molti dicano che i gatti siano animali schivi, introversi e riservati, la fiducia e l’affetto che provano verso noi padroni si evince anche da questi suoi comportamenti.

