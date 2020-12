Il gatto ogni giorno fa la guardia insieme ai vigili del fuoco, dopo esser stato sfamato e accolto nella caserma da cucciolo

Tre anni fa si era presentato in caserma debole e malnutrito, questo (ex) gatto randagio. I vigili del fuoco della provincia del Guizhou, in Cina, iniziarono a sfamarlo finendo per affezionarsi e decidendo così di adottarlo.

Ora Lan Mao (o gatto blu) ogni giorno fa la guardia insieme a loro e li accompagna ovunque, anche con il maltempo.

Il vigile del fuoco, Sun Haoxiang, ha dichiarato a un giornale locale:

“Se piove o nevica, o se fa freddo o la temperatura è bassa, salterà sul nostro supporto e si sdraierà accanto ai nostri piedi”.

I vigili hanno spiegato che il gatto inizialmente era molto diffidente e che solo col tempo si è affezionato, imparando addirittura a riconoscerli dalle uniformi blu.

La storia ha toccato il cuore di molte persone e gli utenti del web si sono affezionati al micio, come si può evincere dai commenti scritti su Weibo, equivalente cinese di Twitter:

“È così carino!” “Così commovente!”

Davvero dolcissimo questo micio!

FONTE: Weibo

