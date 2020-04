Cani “contro” gatti: la sfida virale mostra come affrontano diversamente un percorso a ostacoli. Il risultato è esilarante

Sono più furbetti i gatti? Probabile, ma senza dubbio i cani sono più dei combinaguai. Nell’eterna “sfida” a quattro zampe tra i nostri amici pelosi, sembra che finalmente si sia trovato un modo per mettere i proprietari degli uni e degli altri a tacere. In un esilarante “duello” che sta facendo il giro del web pare ci sia infatti la risposta.

Di recente, Twitter e altri canali social sono stati presi praticamente d’assalto dalla “Cat vs. dog challenge”, una nuova sfida virale che mostra in maniera spietata le differenze tra i due gruppi. E il risultato è veramente da ridere a crepapelle.

Gatti e cani in una competizione davvero sui generis, tra mattoncini colorati e flaconcini di crema trovati in casa a fare da ostacoli, un altro modo divertente per passare questa quarantena tra le mura domestiche.

Ogni specie è sottoposta a test divertenti e coinvolgenti per mostrare in che modo completano i loro compiti. Molti dei proprietari hanno deciso di prendere parte a questa sfida per dimostrare che entrambe le specie sono diverse, ma ciò non significa che ce ne sia una migliore di un’altra.

Vediamone alcune:

With music via reddit pic.twitter.com/trAaXo4KoB — BlackHalt (@BlackHalt) April 13, 2020

Divertenti, non è vero? E l’unica risposta davvero plausibile è che non c’è una specie migliore di un’altra: cani o gatti, sono tutti adorabili!

Fonte: BoredPanda