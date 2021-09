Oltre 50 gatti domestici sono spariti nel nulla a Lesignano, un inquietante mistero senza risposta

Ciò che sta accadendo negli ultimi mesi a Lesignano ‘de Bagni, in provincia di Parma, potrebbe sembrare la trama di un giallo. Nella zona di Santa Maria del Piano i gatti domestici svaniscono apparentemente nel nulla. Da maggio le segnalazioni relative alla scomparsa di felini si sono moltiplicate. Fino ad oggi sono circa 50 i mici spariti. E nessuno sa perché.

A scomparire sono tutti gatti di proprietà, abituati a vivere in casa e a uscire in cortile e in giardino per poi fare ritorno nell’abitazione. Le sparizioni avvengono quasi sempre di sera e talvolta ne sparisce più di uno nel giro di due ore. Ma ciò che ha dell’assurdo è che nessuno finora ha notato persone sospette. Le forze dell’ordine stanno cercando di fare chiarezza sulla vicenda. Al momento è escluso il movente del furto per rivenderli, dato che si tratta di gatti comuni (e non di razza), e anche quello degli incidenti stradali perché finora nessuno degli animali in questione è stato ritrovato morto o ferito.

Sempre nella stessa zona qualche anno fa i carabinieri avevano individuato una persona che rubava i gatti per usarli come esca per i combattimenti clandestini tra cani. Ma l’attuale pista non sembra poter essere ricondotta alle sparizioni dei felini avvenute negli ultimi mesi.

L’appello della sindaca di Lesignano ‘de Bagni

Sulla misteriosa vicenda è intervenuto anche il comune di Lesignano Bagni, che ha invitato i cittadini a denunciare le sparizioni:

L’Amministrazione Comunale è informata della misteriosa scomparsa di numerosi gatti negli ultimi quattro mesi e ha già provveduto ad informare le autorità competenti affinché si possa al più presto far luce su questa inquietante vicenda così da individuarne la causa ed eventuali responsabili. Invitiamo la cittadinanza a sporgere denuncia e a segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine qualsiasi movimento sospetto, indicando esattamente luoghi ed orario. Grazie a tutti per la collaborazione.

La faccenda delle sparizioni hanno toccato da vicino persino Sabrina Alberini, sindaca del comune emiliano. Anche la sua gatta Bibí manca da casa da diversi giorni. E per tentare di ritrovarla la prima cittadina ha lanciato un appello su Facebook:

La mia Brigitte Bardot, detta Bibí, è fuori casa da diversi giorni. Un po’ selvatica come la padrona ma è sempre… Posted by Sabrina Alberini on Monday, September 6, 2021

Sulle strane sparizioni stanno indagando sia carabinieri che forestale e polizia locale. Ci auguriamo che il mistero venga risolto al più presto e che i mici possano tornare a casa sani e salvi. Anche se ormai c’è chi ha perso la speranza…

