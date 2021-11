I gatti possono vedere le illusioni ottiche?

In questo video su YouTube viene messa alla prova l’abilità di un gatto di distinguere la realtà dalle illusioni ottiche

I gatti sono animali incredibilmente intelligenti: sono in grado di tendere trappole alle loro prede, di infilarsi negli spazi più angusti e anche di comunicare con noi umani – seppur a modo loro. Ma riescono a percepire un’illusione ottica? È ciò che si è chiesto il videomaker Hosico Cat che, sul proprio canale YouTube, ha pubblicato un simpaticissimo video in cui l’intelligenza di un gattone arancione viene messa alla prova da un tappetino rappresentante un vortice.

Per quanto riguarda la vista e la percezione dell’ambiente attorno a sé, i gatti non sembrano essere in grado di distinguere la realtà dall’illusione che, oltre al senso della vista, richiede anche un più profondo senso di comprensione dell’ambiente per capire che l’illusione non esiste davvero. Uno studio scientifico condotto qualche tempo fa ha dimostrato come per i felini le illusioni ottiche rappresentino la realtà: ad esempio, basta anche solo disegnare per terra un quadrato perché il gatto ci si accoccoli dentro, convinto che sia una scatola vera (questo perché il suo cervello percepisce lo spazio come chiuso, anche se solo a livello bidimensionale).

Il video citato, quindi, si innesta in un filone della letteratura scientifica già parzialmente battuto – benché si tratti di una semplice osservazione empirica senza pretese. Tuttavia, essa dimostra come il gatto Hosico “creda” che il buco nel pavimento rappresentato dall’illusione ottica sul tappetino sia reale, e per questo faccia del suo meglio per evitare di caderci dentro. Dopo qualche momento trascorso ad affacciarsi dentro al buco, infatti, vediamo Hosico stendersi sul bordo, ben attento a non cadere.

Fonte: YouTube

