Il gatto con il pelo blu spopola su Tik Tok: il motivo per cui lo hanno colorato così è più triste di quanto credi

Su TikTok è diventato virale un filmato che mostra un gatto dal pelo dipinto di blu. Il video, che ottenuto oltre 4 milioni di visualizzazioni, mostra il felino di nome Smurf all’interno di una gabbietta in un rifugio per animali del Michigan. A pubblicarlo un giovane utente di nome Theo.

Come sottofondo del video è stata scelta la celebre canzone Blue Da Ba Dee degli Effeil 65, ma in realtà la pelliccia blu di Smurf non ha proprio niente di divertente. Anzi, spesso i gatti vengono dipinti con pittura o pennarelli per un triste motivo che non tutti conoscono.

Questo è Smurf, è entrato nel rifugio con questo aspetto – spiega Theo. – Non sappiamo perché Smurf sia blu, ma pare che stia bene.

Ma l’insolita colorazione del manto del gatto ha portato tantissime persone a farsi alcune domande. In realtà solitamente i felini che vengono dipinti sono usati per adescare i cani nei circuiti di combattimenti illegale.

“Potrebbe essere blu perché le persone che addestrano i cani per i combattimenti potrebbero averlo usato come esca. Sono contento che sia al sicuro” commenta un utente su TikTok.

A spiegare qualche tempo fa come funziona questa crudele pratica anche il rifugio per animali della Florida Naples Cat Alliance:

Nel giro dei combattimenti di cani i pennarelli e la pittura vengono usati per colorare le parti bianche dei gattini e dei gattini per scommettere su quale colore morirà per primo. In questo modo vengono “marchiati” e poi gettati tra i cani mentre combattono mentre queste persone barbare e malate fanno le loro scommesse. Questa è pura crudeltà.

Fortunatamente, però, Smurf non presentiva lesioni o feriti e qualche giorno dopo Theo ha chiarito che, almeno in questo caso, non si tratta di un gatto usato come esca nei combattimenti illegali tra cani.

“Il proprietario di Smur ci ha contattato dicendoci che su di lui è stata usata una tintura sicura per animali domestici”, ma una domanda sorge spontanea: che motivo c’è di tingere un gatto? Non è anche questa una forma di maltrattamento?

Fonte: TikTok /Florida Naples Cat Alliance

