Le tenere immagini di mamma gatta che porta il suo cucciolo in ospedale ‘per chiedere aiuto’

Gli animali si sa non smettono mai di stupirci perché, con il loro istinto, riescono a fare delle cose che possono sembrare impensabili. Come l’impresa di questo gatto che è entrato in un ospedale di Istanbul in Turchia, tenendo stretto il suo cucciolo, come se in qualche modo stesse cercando aiuto.

La storia di mamma gatta e del suo cucciolo è stata raccontata su Twitter da Merve Ozan, che era nell’ospedale di Kukucekmece, un sobborgo di Istanbul, quando a un certo punto ha visto spuntare nel corridoio del pronto soccorso, il felino.

Yavrusu biraz haylaz biri, annesi bulduğu yerde kapıp götürüyor pic.twitter.com/GYvBXt3UQz — Merve Özcan (@ozcanmerveee) April 27, 2020

Le foto sono diventate virali, raggiungendo le oltre 80mila persone. Immagini molto tenere in cui la gatta prima trasporta il cucciolo e poi lo affida ai medici, senza mai perdere di vista il piccolo. Entrambi sono stati sfamati e poi indirizzati verso una clinica veterinaria e sono in ottime condizioni di salute. Forse il felino aveva semplicemente notato qualcosa che non andava o più probabilmente cercava un luogo sicuro o del cibo per il proprio cucciolo, di certo la storia è singolare sia perché è andata in un ospedale, sia perché sappiamo quanto le gatte soprattutto se randagie, siano diffidenti nel lasciare toccare a qualcuno i piccoli.

Comunque siano andate le cose, ci piace credere a questa favola che ci strappa un sorriso e un po’ di tenerezza in un momento in cui i nostri nervi sono messi a dura prova. Entrambi i gatti stanno bene e questo è la cosa più importante.

Fonte: Merve Özcan/Twitter/Eldeber/Adnsur

