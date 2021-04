Quanto e come dormono i gatti?

Chiunque abbia un gatto sa che hanno la meravigliosa capacità di dormire dove vogliono e come vogliono. Arrotolati o distesi. In una cesta, in una scatola, in una busta e persino nel bidet.

Quante posizioni divertenti e straordinariamente bizzarre possono prendere i nostri mici nei luoghi più impensati!

Ovunque tranne che nella cuccia, per il loro naturale interesse verso luoghi riparati e che gli sembrano sicuri. Per questo è meglio preferire le cucce coperte, con un foro d’entrata, in modo che il gatto al suo interno si senta tranquillo.

Posizionatela in un angolo della casa non di passaggio e lontano dalle finestre. L’ideale è in alto e vicino a fonti di calore, come i caloriferi.

Quante ore dormono i gatti?

Il sonno dei gatti e magico e misterioso come loro. Ad esempio, sapevate che i gatti dormono tra le 12 e le 16 ore di sonno ogni giorno?

In 9 anni di vita significa dormire per ben 6 anni. Restano svegli dalle 6 alle 9 ore, soprattutto durante la notte, quando preferiscono cacciare. Il sonno del gatto comprende una grande proporzione di fasi di sonno paradossale durante le quali cambia posizione, sogna e muove le vibrisse, le zampe o la coda.

Il gatto effettua un sonno persistente di 6 ore almeno 2 volte nell’arco della giornata, una la sera l’altra di giorno. E siccome dormono così tanto, hanno un sacco di tempo per provare posizioni buffe e strani posti in cui schiacciare un bel pisolino. Nessun luogo è impossibile.

E i vostri gatti come e quanto dormono? Mandateci le loro foto più buffe!

Leggi anche: