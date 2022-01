I gatti di Capri diventano cittadini dell’isola a tutti gli effetti

Il sindaco annuncia: il comune di Capri adotta tutte le colonie feline presenti sulla splendida isola campana.

Capri, meraviglia isola azzurra dell’Arcipelago Campano, sfida la vicina Procida per diventare l’isola più cat friendly della regione, considerando il gatto al pari degli stessi cittadini.

Il sindaco Marino Lembo ha infatti annunciato negli scorsi giorni che il comune si farà da subito carico delle le spese per la cura e per il mantenimento delle colonie feline censite sull’isola e dei gatti liberi, acquistando quindi alimenti e e medicinali e garantendo sempre il primo soccorso dei gatti che ora sono a tutti gli effetti dei cittadini capresi.

“I gatti sono dei veri e propri cittadini che abitano sull’isola, e mi sembra giusto e doveroso che gli vada riconosciuto questo affetto da parte dei suoi residenti”, così il sindaco Lembo ha dichiarato ai giornali locali.

L’amministrazione ha infatti deciso di utilizzare alcuni fondi del comune e di destinarli alle associazioni che si prendono cura dei tantissimi gatti presenti sul territorio e consentire così una gestione migliore e più serena degli animali presenti sull’isola.

Ma il sindaco ha in mente molto di più come un progetto nelle scuole appositamente pensato per i bambini. Lo scopo è sensibilizzare i più piccoli sul rispetto degli animali e insegnare loro come tenere correttamente un animale in casa.

Notizie che sono state ben accolte dai cittadini e dai volontari dell’isola. L’associazione I Migliori Amici ringrazia il sindaco e l’amministrazione dell’isola per l’impegno preso.

In fondo l’iniziativa non poteva che partire da un sindaco che si è dimostrato più volte amante degli animali e che proprio negli uffici del Comune aveva già adottato una gatta, dando il buon esempio.

