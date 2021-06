Gatti: come e perché mettere in sicurezza i balconi

Gatti feriti o morti dopo essere caduti dai balconi? Accade più spesso di quanto si possa credere. Per questo, dopo aver soccorso diversi gatti in seguito a questo tipo di incidente, The British Columbia Society For The Prevention Of Cruelty To Animals ha pubblicato un avvertimento per i proprietari che abitano nei piani alti per salvaguardare i loro animali domestici.

“Nel nostro rifugio di Vancouver abbiamo avuto cinque gatti gravemente feriti dopo un salto o una caduta dal balcone solo nell’ultimo mese”, dice Jodi Dunlop, direttore del rifugio di Vancouver della SPCA. “Due dei gatti erano in difficoltà estrema, con lesioni multiple, tanto che non siamo riusciti a salvarli. E ‘straziante pensare al dolore straziante e alla sofferenza che questi gatti devono aver subito”.

È importante che tutti i proprietari riconoscano i pericoli che derivano dal vivere in un appartamento con balcone.

Le persone pensano che i gatti abbiano uno straordinario equilibrio, ma basta una folata improvvisa di vento o un rumore improvviso per spaventare un gatto e dar luogo a una caduta potenzialmente fatale. Ci auguriamo che con questo avvertimento si possa impedire che altri danni e morti si verifichino”, aggiunge Dunlop.

Se viviamo con un gatto e abbiamo uno o più balconi, quindi, cosa possiamo fare? Dobbiamo assicurarci di metterlo in sicurezza, chiudendo l’intera area in modo che i gatti non possano cadere tra le sbarre o sopra la ringhiera del balcone. Ci sono molti modi per mettere un balcone in sicurezza, salvaguardando il benessere dei nostri mici ed evitando potenziali tragedie. Si va dal policarbonato al pvc trasparente, passando per reti e zanzariere.

L’associazione Protezione Micio dedica un album con foto inviate da adottanti e volontari per illustrare possibili soluzioni, alcune più semplici, altre più elaborate, ma comunque facilmente realizzabili da chiunque, “per dimostrare che è possibile vivere con un gatto in casa e prevenire che passeggi sulla ringhiera del terrazzo senza per questo blindarsi in casa”:

Policarbonato e rete – Francesca ( la presidente!!) – soluzione OLD (più avanti la NEW) Posted by Protezione Micio on Tuesday, October 9, 2012

Pvc a tutta altezza – Stefania (volontaria e adottante.. ehheheheh) Posted by Protezione Micio on Tuesday, October 9, 2012

Anche voi avete messo in sicurezza i balconi per i vostri gatti? Inviateci le vostre immagini!

