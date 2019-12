I gatti che hanno sventato una rapina a Fermo graffiando e mettendo in fuga il ladro entrato in casa

In una villa di Fermo, nel Marchigiano, un ladro si è intrufolato in una casa privata per fare una rapina, ma ha dovuto fare i conti con i gatti domestici. Tutti e 6 hanno unito le forze scagliandosi contro il malvivente per metterlo in fuga. E ce l’hanno fatta!

In un primo momento la proprietaria della villa, Donatella Properzi, sentendo forti rumori provenire dallo studio, aveva aperto la porta del corridoio convinta che i mici stessero litigando fra loro. Ma a quel punto si è trovata di fronte al ladro vestito di nero, con passamontagna sul viso.

La donna ha così iniziato a urlare nella speranza di farsi sentire dal marito, che ha attivato l’allarme di sicurezza e contattato i carabinieri. Nel frattempo, il ladro, spaventato dalle urla e soprattutto dall’aggressione dei gatti che lo hanno riempito di graffi, è fuggito via.

Al Resto del Carlino la donna, fiera della sua squadra anti-furto, ha dichiarato:

“Il malvivente si è portato a casa qualche bel graffio addosso, che si spera sia di monito a non intraprendere mai più un simile gesto. In quanto ai gatti, che ci hanno salvato, razione doppia di crocchettine e tante coccole per dimenticare”.

Complimenti ai 6 gatti coraggiosi che hanno sventato il furto!

Ti potrebbe interessare anche: