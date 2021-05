I gatti amano nascondersi nelle scatole per un motivo ben preciso (che forse non conosci)

Qual è il migliore oggetto per stimolare il vostro gatto? Semplice, una scatola. Che sia grande, piccola, messa a terra, su una sedia o su una libreria, è abbastanza matematico che il vostro felino vi si fionderà dentro in un batter d’occhio.

Perché i gatti amano le scatole così tanto? Per prima cosa, la scatola offre un vantaggio per la predazione: è un ottimo nascondiglio per inseguire la preda. Poi c’è da considerare anche il confort che il gatto trova negli spazi chiusi.

In una situazione di stress, infatti, quasi tutti gatti tendono a nascondersi. È una strategia comportamentale della specie per affrontare i cambiamenti ambientali e i fattori di tensione.

Questo vale sia per i gatti in natura che per quelli che vivono in casa: una scatola di scarpe è come la cima di un albero, un buon nascondiglio.

La scatola, quindi, diventa il luogo in cui le fonti di ansia e l’attenzione indesiderata semplicemente scompaiono.

Un’altra possibile ragione dell’amore per le scatole (e per altri luoghi apparentemente scomodi) è il freddo. Il cartone ondulato è un ottimo isolante e gli spazi ristretti, in generale, costringono il gatto a raggomitolarsi, aiutandolo a conservare il calore corporeo.

Insomma, avete capito? Le scatole sono luoghi isolanti, antistress e confortevoli, perfetti per nascondersi, rilassarsi, dormire, e, occasionalmente, lanciare un attacco a sorpresa. E i vostri gatti si nascondono nelle scatole? Mandateci le loro foto!

