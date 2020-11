Una gattina non si stacca dal suo cucciolo disabile e lo va a nutrire tutti i giorni

Una scena commovente, che dimostra l’amore incondizionato di una mamma per il suo piccolo. E’ una storia toccante quella che arriva dalla Corea del Sud dove una gatta si prende cura del suo cucciolo disabile, che non riesce più a camminare a causa di un incidente.

Lo coccola, si procura il cibo e lo nutre. Scene che non sono passate inosservate agli abitanti del palazzo presso cui vivono i due gatti, che stanno sul tetto. Nel video, pubblicato su YouTube da Kritter Klub, si vede che il gattino non è in grado di camminare. Le sue zampe posteriori sono praticamente immobili quindi il piccolo si ritrova a strisciare usando solo le zampe anteriori. Non riesce a stare in piedi e a spostarsi.

Ma la madre si rifiuta di lasciarlo e si assicura di nutrirlo ogni giorno. Gli porta il cibo, si prende cura di lui e caccia via anche le mosche che ogni tanto lo infastidiscono.

Una scena bellissima che ha toccato i cuori degli abitanti del palazzo, che hanno allertato un’associazione che si occupa di protezione degli animali. Il piccolo è stato così portato da un veterinario che lo ha visitato. Il cucciolo ha numerose fratture e gravi danni alla spina dorsale. Per questo non potrà più camminare.

Alla fine del video pubblicato si nota che entrambi sono stati soccorsi e assistiti da specialisti. Al momento non si sa quale sia il seguito della storia ma gli autori hanno spiegato che faranno il possibile per migliorare la vita di entrambi.

La cosa più tenera che vedrete oggi…

Fonti di riferimento: Kritter klub/Youtube, Kritter klub/Instagram

