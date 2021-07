Questa gatta coraggiosa si è gettata tra le fiamme per salvare i suoi cuccioli da un incendio

Appena si è accorta che i suoi piccoli erano in pericolo, una mamma gatta è accorsa in loro aiuto, buttandosi tra le fiamme che rischiavano di divorare i suoi cuccioli. Per salvarli dall’incendio scoppiato nel fienile in cui viveva ha fatto del suo meglio, ma purtroppo soltanto uno dei suoi gattini è riuscito a sopravvivere. Questa storia di grande coraggio arriva dalla città di Edmonton, in Canada, dove questa gatta è stata celebrata come una vera eroina. L’animale ha riportato diverse ustioni, in particolare, su pancia, orecchie e zampe, ma la gratificazione più grande per la gatta è stata riuscire a salvare almeno uno dei suoi amati cuccioli.

Dopo le cure veterinarie, adesso lei e il cucciolo sopravvissuto sono accolti nel centro di soccorso per animali Furget Me Not Animal Rescue. Nonostante il sovraffollamento delle ultime settimane, gli attivisti sono rimasti colpiti dalla storia di questa gatta coraggiosa, che hanno ribattezzato col nome Minka, e hanno deciso di ospitarla insieme al suo piccolo, facendo un’eccezione.

“Quando ci sono situazioni di emergenza del genere, non importa quanto siamo pieni, facciamo sempre del nostro meglio e i nostri affidatari sono così meravigliosi che ce ne rendiamo conto mentre procediamo, non possiamo lasciare che gatti del genere soffrano” spiega Christine Koltun, fondatrice di Furget Me Not Animal Rescue.

La vicenda di Minka ha scaldato il cuore di tanti, che sui social hanno elogiato la sua tenacia e il suo grande coraggio. Speriamo che presto qualche famiglia si faccia avanti per adottare lei e il suo cucciolo e offrire loro tutto l’affetto e la sicurezza di cui hanno bisogno.

