Avete mai sentito parlare di chimerismo? Questa bellissima gattina bicolore ne è un esempio

Avete mai sentito parlare di chimerismo? Questa gattina bicolore ne è un esempio.

Ogni gatto è unico nel suo genere, ma in alcuni esemplari le particolarità saltano subito all’occhio. È il caso di Geri, una bellissima gatta che ha un muso di due colori diversi.

La sua caratteristica peculiare non è semplicemente quella di avere il pelo di due colori differenti, ma la particolare condizione genetica: il chimerismo. Geri è infatti un gatto chimera, ossia possiede due DNA che danno luogo a espressioni genetiche differenti: ecco il motivo del suo volto “doppio”.”

Il chimerismo, condizione rara tra i mammiferi, si verifica nel grembo materno, quando due ovuli, fecondati da due spermatozoi differenti, si uniscono e si fondono in un unico uovo. Gli animali con chimerismo genetico hanno due diversi tipi di cellule, che in origine appartenevano a due diversi zigoti. Durante lo sviluppo del feto, può succedere che i due zigoti si fondino in un unico organismo, formato così dai due diversi tipi di cellule. L’animale avrà quindi due DNA, presentando, in alcuni casi, il muso o persino gli occhi di colori diversi.

Non sempre però il chimerismo è un fenomeno evidente: a meno che non facciano un’analisi genetica, alcuni individui, pur presentando questa condizione, non ne vengono mai a conoscenza.

Non è però il caso di Geri, che presenta sul suo muso il risultato di un mix spettacolare!

