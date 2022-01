L’adorabile gatta con i baffi alla Freddy Mercury che sta facendo impazzire i fan dei Queen

Questo simpatica gattina baffuta sta facendo impazzire non solo gli amanti dei gatti, ma anche i fan dei Queen!

Una gatta di nome Mostaccioli sta spopolando sul Web a causa di un’insolita particolarità…Sembra la versione felina di Freddie Mercury o, volendo trovare un’ulteriore somiglianza, di Super Mario. La parte superiore del suo musetto, infatti, è decorata con un’evidente striscia nera, che ricorda un paio di bei baffoni, simili a quelli del celebre ex cantante dei Queen o del protagonista dell’omonimo videogioco.

Il nome della gattina deriva proprio dalla parola “moustache” (“baffo”) ed è nata da una cucciolata randagia. La piccola è stata adottata nell’estate del 2020 da Natalie, che ha trovato Mostaccioli con la mamma e i suoi tre fratelli. La ragazza ha raccontato a Bored Panda:

Era l’unica con i “baffi”. La mamma di Mostaccioli era una piccola gatta randagia gravemente sottopeso. Mia madre stava annaffiando il suo giardino quando ha sentito piangere il gattino, quindi si è precipitata a chiamarmi e li ho trovati tutti e quattro fradici. Li ho asciugati e ripuliti il ​​più velocemente possibile e mi sono presa cura di tutti loro.

Inizialmente i baffi non erano molto evidenti, ma quando Mostaccioli è cresciuta la linea disegnata dalla Natura sul suo muso è diventata pian piano più evidente.

Sono stati i follower del suo profilo Instagram tanto a suggerire che, se il frontman dei Queen fosse un gatto, non sarebbe molto diverso da Mostaccioli. Non tutti sanno che Freddy era un grande amante dei gatti, tanto che per un periodo arrivò ad averne dieci, tutti salvati dalla strada. Curioso, vero?

