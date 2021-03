Furetti: carattere e 10 cose da sapere prima di adottarne uno (o più)

I furetti stanno diventando sempre più popolari come animali da compagnia. Se scegli di adottarne uno, ecco tutto ciò che devi sapere

I furetti sono piccoli animali dall’aspetto tenero e dal carattere socievole, al punto che stanno diventando sempre più popolari anche come animali da compagnia. Ma non si tratta di comuni pet, con le caratteristiche tipiche di cani e gatti; è necessario pertanto tenere in considerazione alcuni aspetti importanti, prima di decidere di prendersene cura.

I furetti hanno un fisico allungato e snello con una testa piuttosto corta. I maschi sono molto più grandi e più pesanti delle femmine: possono crescere fino a 60 cm e raggiungere un peso di 1 kg e 900 g, mentre le femmine in genere sono lunghe solo 25-40 cm e hanno un peso che oscilla tra 600 g e 1 kg. La loro coda, invece, può essere lunga fino a 19 cm. Il colore del loro mantello dipende dalle specificità della razza e può quindi essere molto diverso da un esemplare all’altro. Per quanto riguarda le loro aspettative di vita, i furetti in media vivono tra gli otto e i dieci anni, sebbene alcuni raggiungano anche i dodici anni.

Si pensa che i primi furetti siano stati addomesticati almeno 2.500 anni fa. Vengono ancora utilizzati per cacciare i conigli in alcune parti del mondo, ma sempre più spesso sono acquistati o adottati semplicemente come animali da compagnia.

I furetti possono essere fantastici compagni di vita se entrano nella famiglia giusta. Se state pensando di adottare un furetto, ecco qualche informazione da tenere a mente:

Appena nati, sono piccolissimi

Nonostante la loro lunghezza quando sono adulti, i furetti appena nati sono davvero piccolissimi, oltre ad essere indifesi e teneri. Sono talmente piccoli da entrare in un cucchiaino da tè!

Sono giocherelloni e curiosi

E’ spesso raccomandato (anche se non essenziale) avere più di un furetto. Avere due o più furetti aumenta le possibilità di divertimento per gli umani e per gli animali stessi, che interagiscono e giocano insieme. Se non hanno altri furetti con cui socializzare, i piccoli chiederanno una maggiore attenzione agli amici umani.

Sono socievoli e si affezionano facilmente

I furetti sono spesso coccoloni e si comportano proprio come i gatti affezionati ai loro umani di riferimento. Guardare i furetti giocare è un toccasana per l’umore. La gioia e l’affetto che i furetti portano ai componenti delle famiglie in cui si inseriscono hanno effetti benefici comprovati sulla salute di ognuno di loro.

Sono intelligenti

Molti umani rimangono sorpresi nel vedere che i furetti sono velocissimi nella risoluzione dei problemi. Sono molto determinati e si entusiasmano quando scoprono qualcosa di nuovo. Molti giochi pensati per i furetti sono addirittura simili ai nostri puzzle.

Sono tranquilli

I furetti sono in genere animali che non disturbano. Nel caso facciano tanto rumore, stanno chiedendo aiuto perché provano paura o di dolore. Dormono inoltre per la maggior parte della giornata.

Amano i posti chiusi

Il furetto ama nascondersi in posti inimmaginabili. Per questo motivo è molto importante coprire buchi, aperture tra i mobili e il muro, la parte al di sotto del divano e soprattutto l’oblò della lavatrice.

Sono facili da nutrire

Negli ultimi tempi si è diffuso cibo per furetti di buona qualità, reperibile in molti negozi per animali. Naturalmente, una nutrizione basata su cibo di alta qualità previene l’insorgere di molte patologie.

Possono essere educati facilmente

I furetti imparano velocemente a entrare in una scatola, a espletare i loro bisogni fisiologici nella lettiera e a rientrare poi nella loro gabbietta. Ciò è fondamentale, soprattutto se in casa vivono altri animali.

Si tengono facilmente in allenamento

Possono effettuare tutti gli esercizi di cui hanno bisogno anche fuori casa. Questo elemento può rivelarsi una risorsa importante per la nostra vita sociale: pochi argomenti al mondo daranno inizio a una conversazione come una passeggiata con un furetto!

Hanno personalità distinte

Ogni furetto è unico e ha la sua personalità. Alcuni sono indipendenti, mentre altri sono più coccoloni, ma nessuno è uguale all’altro. Se state pensando di adottare un furetto, potrebbe essere d’aiuto frequentare prima qualcuno che ne possieda già, per rendervi conto di quanto possano essere diversi fra loro.

