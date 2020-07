Hanno subìto più di 100 interventi, ora questi due fratelli hanno un nuovo amico in ospedale che li aiuta a superarli

Sono nati entrambi con la sindrome di Treacher Collins e hanno subito un numero incalcolabile di interventi, anche durante il lockdown dovuto alla pandemia da coronavirus. Ma ora hanno trovato un amico, fedele e insostituibile.

Loro sono Malachi e Lexie, due fratelli la cui vita è segnata da una dura patologia, la Treacher Collins, da noi nota anche come Sindrome di Franceschetti: una rara malattia genetica che provoca particolari deformità e anomalie facciali e non solo.

Della sindrome non esiste un trattamento risolutivo, in genere si tratta di terapie su base sintomatica, quindi mirate alla cura dei sintomi e a prevenire o posticipare l’insorgenza di altre complicanze. In più, spesso la terapia include la chirurgia maxillofacciale e la otorinolaringoiatrica, così come anche il ricorso a protesi acustiche e a occhiali correttivi, alla logopedia e alla psicoterapia.

Un lungo e delicatissimo processo, insomma, che richiede ai bimbi che ne sono affetti e ai familiari una dose enorme di coraggio e pazienza. E proprio questi due bimbi statunitensi, Malachi e Lexie, ne hanno da vendere.

Loro hanno subito più di 100 interventi chirurgici al Children’s Healthcare di Atlanta, e alcuni di questi anche da quando è iniziata la pandemia. Si può dire un autentico calvario.

Ma nulla è lasciato al caso e, grazie ad Ali hanno trovato un po’ di serenità. Ali uno dei cani “addetti” alla pet-therapy al reparto di Therapy Dogs dello stesso ospedale pediatrico di Atlanta. Lui va a trovare i fratellini ogni giorno, donando loro sollievo e qualche momento di spensieratezza:

Both born with Treacher Collins syndrome, Malachi and Lexie have undergone more than 100 surgeries at… Pubblicato da Children's Healthcare of Atlanta su Martedì 14 luglio 2020

“Ali fornisce un senso di calma, consentendo abbracci e conforto attraverso il tocco, e quel tocco porta alla guarigione”, racconta il padrone, Kelsey, che comunica con la coppia di fratellini attraverso il linguaggio dei segni.

In questo reparto – il Therapy Dogs Children’s Healthcare che rientra in uno dei programmi per bambini finanziato al 100% da donatori – ci sono cani davvero speciali: una flotta pelosa di 14 cuccioli appositamente addestrati che vanno davvero al di là di un “semplice amico” per i piccoli pazienti bisognosi.

Gli amici a quattro zampe ispirano fiducia e infondono forza, forniscono conforto e compagnia e mettono gioia anche in situazioni difficili.

During a recent hospital admission for cystic fibrosis, Torianna had one goal: meet each of Egleston’s facility dogs…. Pubblicato da Therapy Dogs of Children's Healthcare of Atlanta su Giovedì 5 marzo 2020

Divertono, distraggono, condividono amore. Per molti bambini (ma anche adulti!) l’ospedale spesso diventa una seconda casa, per cui è giusto che assomigli il più possibile a qualcosa in cui trovare affetto e abbracci. Le terapie fatte con la presenza di cani giovani alla salute e alla mente, speriamo prendano piede sempre di più anche qui in Italia!

