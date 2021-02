Cucciolo di cane brutalmente bastonato e ferito cerca casa. Aiutiamolo!

E’ stato picchiato brutalmente alla testa, urlava di dolore quando è stato trovato. E’ la triste storia di un cucciolo simil maremmano, brutalmente picchiato e poi abbandonato. A salvarlo sono stati i volontari dell’Enpa di Canosa, che si sono presi cura di lui.

Il piccolo, che ha poco più di 3 mesi, è stato ribattezzato Fortunello. Il povero animale è stato trovato circa un mese e mezzo fa, gravemente ferito. Una botta alla testa gli aveva provocato il perforamento del cranio e lo sballottamento del cervello. Per quattro giorni è rimasto in uno stato vegetativo, non riusciva a mangiare e non rispondeva agli stimoli. La sua sorte sembrava segnata ma Fortunello ce l’ha fatta.

Il piccolo guerriero si è risvegliato dal coma e ha deciso che anche se la sua era iniziata in salita, la vita comunque andava vissuta. Purtroppo però le ferite riportate sono state così gravi da lasciargli dei deficit.

“A causa della botta in testa, gli è rimasta una mezza cecità, non sappiamo ancora se vede qualcosa o non vede nulla, a breve faremo una visita oculistica per definire il tutto.

Sappiamo solo che non è um cucciolo normale e ha bisogno di una famiglia speciale. Attualmente soffre di diabete insipido secondario, beve tantissima acqua e urina nella stessa identica misura, oggi ha iniziato la sua cura, dovrà assumere PER SEMPRE UNO SPRAY da iniettare direttamente nel naso. Ha un deficit alla zampa anteriore destra, non deambula sicuramente come un cane normale, forse un domani potrebbe soffrire di crisi epilettiche” spiega l’Enpa.

ADOZIONE DEL CUORE, CONDIVIDETE! FORTUNELLO CERCA CASA 🏡LEGGETE LA SUA STORIA PER BENE.Apparentemente potrebbe… Posted by ENPA Canosa di puglia on Monday, January 25, 2021

Fortunello cerca casa

La sua storia sta commuovendo il web. Fortunello sta recuperando piano piano le forze ma avrà bisogno di un aiuto e di una famiglia speciali, che possano prendersi cura di lui nonostante le difficoltà che si troverà a fronteggiare.

Per questo l’Enpa ha lanciato un appello chiedendo a chi ha già esperienza con i cani, di accogliere nella propria casa questo cucciolo sfortunato.

Se volete saperne di più, potete contattare i numeri: 3298012232 e 3291637697.

Fonti di riferimento: Enpa/Canosa

