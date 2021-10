Scopri perché l’aloe vera, una pianta quasi miracolosa per l’uomo per i nostri cani può essere molto pericolosa

L’aloe vera (Aloe barbadensis) è una pianta facilissima da coltivare e dalle mille proprietà. Il suo gel è uno dei rimedi naturali più utilizzati al mondo per le più svariate patologie, grazie alle sue tantissime proprietà idratanti, lenitive e detox. Ma non tutti sanno che può essere molto pericoloso per il tuo amico peloso.

Perché l’aloe vera è tossica per il tuo cane?

L’aloe vera è una pianta favolosa, ormai quasi immancabile tra tutti gli ingredienti di prodotti di cosmetica. La usiamo per curare le ustioni o per i nostri smoothie detox; ci aiuta a digerire e protegge il nostro intestino; è un antinfiammatorio naturale e il nostro alleato principale per una pelle giovane e luminosa. È una pianta davvero portentosa, facile da coltivare e da utilizzare anche al naturale. Sicuramente non priva di controindicazioni ma comunque, l’aloe è diventata la soluzione per moltissimi problemi della pelle e della nostra salute.

Eppure, l’aloe vera è tossica per i cani a causa di varie sostanze che la compongono: tra queste le saponine e il lattice. Le saponine contenute nell’aloe sono tossiche sia per gli animali che per i bambini. Se ingeriti, questi glicosidi, vengono metabolizzati dai batteri intestinali formando degli accumuli che aumentano la produzione di muco e di acqua nel colon, causando vomito e diarrea.

Il lattice, che riveste è la parte interna della foglia, può provocare crampi, diarrea, nausea e disidratazione. Inoltre si possono abbassare i livelli della glicemia portando il cane in stato di coma o alla morte.

Cause di avvelenamento da aloe nei cani

L’avvelenamento da aloe del cane può avvenire in forma acuta o cronica. Nel primo caso si tratta di un’ingestione occasionale ma di una grande quantità di aloe vera o prodotto contenente aloe vera o lattice. Nel caso di avvelenamento cronico da aloe, invece, il cane è esposto regolarmente a piante di aloe vera o prodotti della pianta. Le cause di avvelenamento, quindi, possono essere una dose elevata (ingestione) o una ripetuta esposizione topica e/o orale, che può verificarsi, ad esempio:

Mangiando piante di aloe;

Mangiare o essere nutriti con prodotti contenente gel di aloe vera, integratori o lattice

Esposizione costante ai prodotti all’aloe vera

Sintomi di avvelenamento da aloe vera nel cane

I sintomi di avvelenamento nei cani sono moltissimi e la loro manifestazione dipende dal tipo di sostanza e dalla quantità ingerita. Nel caso di avvelenamento da aloe possiamo notare uno o più di questi sintomi:

difficoltà a respirare, tachicardia;

spasmi e contrazioni, oppure tremore;

convulsioni, il cane scuote la testa in modo convulso;

stanchezza, depressione, letargia o coma;

le urine hanno un colore diverso o scuro;

nausea, vomito, diarrea;

pupille dilatate;

febbre;

perdita di peso;

perdita del pelo;

movimenti scoordinati.

Cosa fare se sospettiamo un’avvelenamento da aloe

Se sospettiamo che il nostro cane abbia ingerito parti della pianta di aloe vera o alcuni prodotti che la contengono, dobbiamo rivolgerci subito al veterinario che saprà consigliare il da farsi ed effettuare un trattamento di decontaminazione, inducendo, ad esempio, il vomito o eseguendo una lavanda gastrica per eliminare qualsiasi residuo di aloe vera nello stomaco.

Ora che lo sappiamo, dobbiamo tenere fuori dalla portata dei nostri pelosi queste piante per loro tossiche e prodotti di bellezza che le contengono.

