Fino al 7 ottobre puoi donare alimenti per cani e gatti dei rifugi attraverso Amazon: come aderire all’iniziativa dell’ENPA

Sono milioni i cani e i gatti che vivono nei rifugi e nelle colonie di tutta Italia. E non sempre i volontari e le strutture che accolgono i randagi hanno risorse a sufficienza per sfamarli. Ma fino al 7 ottobre è possibile aiutare gli amici pelosi, donando alimenti.

Come? Per farlo non c’è bisogno di recarsi al supermercato e poi portare i prodotti alle varie strutture che si occupano di animali. Basta andare sul sito di Amazon e scegliere uno o più alimenti per cani e gatti ed effettuare l’acquisto. I prodotti selezionati saranno inviati direttamente ai magazzini dell’ENPA (Ente Nazionale Per La Protezione Degli Animali), che ogni anno offrono assistenza a circa 75.000 animali.

Gli alimenti donati – cibo secco, umido, snack ecc. – saranno distribuiti ai rifugi e alle colonie animali seguite dall’ente in tutta Italia, in base alle loro necessità. Per dare il via all’iniziativa, Amazon contribuirà con una donazione equivalente a oltre 50mila pasti per cani e gatti.

Siamo felici di sostenere Enpa, che svolge un’attività molto importante per la tutela degli animali, specialmente in questo delicato periodo che ha visto gli operatori e i volontari dell’associazione incrementare gli sforzi a favore dei nostri piccoli amici – commenta Giorgio Busnelli, Director Consumer Goods Amazon.it e Amazon.es – Mettere a disposizione il nostro store con una selezione di prodotti per cani e gatti, dando così la possibilità ai nostri clienti di donare agli animali più bisognosi, è motivo di grande orgoglio per noi. Gli animali, infatti, hanno un ruolo chiave per il benessere delle comunità e in Amazon siamo da sempre impegnati nel supportare le comunità e le associazioni che operano nei territori in cui vivono e lavorano i nostri dipendenti.

Quest’anno l’ENPA festeggia i 150 anni dalla sua fondazione e soltanto nel 2020 i volontari hanno accudito direttamente 62.644 animali, ne hanno soccorsi 25.857, dati in adozione complessivamente 31.685 tra domestici e altri animali.

Come donare gli alimenti agli amici a quattro zampe

La collaborazione con Amazon è stata avviata in vista della “Giornata degli animali Enpa”, l’evento che si tiene nel fine settimana a ridosso della festa di San Francesco D’Assisi.

In queste due giornate centinaia di volontari scenderanno in oltre 80 piazze italiane per testimoniare l’impegno e l’amore che ogni giorno mettono per la tutela di tutti gli animali. Chi non potesse partecipare, può sempre aiutare gli amici a quattro zampe donando degli alimenti attraverso Amazon.

CLICCA QUI per donare

Fonte: ENPA

