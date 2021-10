Organizzano una grande festa per il ritorno a casa del cane “mascotte” della città colombiana

Il protagonista di questa storia è Beethoven, un cane molto amato nella cittadina di Santa Bárbara in Colombia che, dopo essere scomparso per una settimana, è riuscito a tornare a casa ed è stato festeggiato in grande stile dai suoi amici umani.

A Santa Bárbara, una cittadina della Colombia non lontana da Medellín, Beethoven è conosciuto e amato da tutti. Era stato abbandonato da un auto quando era solo un cucciolo, otto anni fa, e da allora vive per strada, dorme sulle panchine del parco della città e gioca con i bambini. Insomma fa parte integrante della vita di tutti i residenti.

Immaginate dunque la paura e la tristezza quando ad un certo punto il cane è sparito. C’è chi ha realizzato subito manifesti diffondendoli per le strade e sui social network (era prevista anche una ricompensa) e chi si è messo attivamente a cercarlo.

#Local #Antioquia #Colombia Ayudenos a encontrar al perro insignia de Santa Barbara 😇Beethoven”, es un perro labrador… Posted by Radio Revista Regional on Thursday, October 7, 2021

Fortunatamente, grazie ad una segnalazione, il cane è stato ritrovato sano e salvo dopo circa una settimana. Si era allontanato seguendo una coppia che si stava dirigendo a piedi verso il sud della Colombia.

Beethoven si trovava in un’altra città ma è stato subito riportato a casa e il ritrovamento di questo amico a 4 zampe, vera e propria mascotte della città, ha generato un tale clamore che una volta arrivato a Santa Bárbara il cane è stato accolto come una celebrità.

La gente si è raccolta spontaneamente creando un festeggiamento in grande stile e molto partecipato come testimonia il seguente video.

Creo que nunca había visto tanta gente reunida por la misma causa en Santa Bárbara… "Beethoven" logro lo que nadie habia hecho, unir a las personas de este pueblo. Creo que ya puede hacer política 😂😂😂#Beethoven #AmoresCallejeros #BeethovenRegresaACasa Posted by Estefanía Piedrahita on Saturday, October 9, 2021

Beethoven volvió a Santa Bárbara. #veapues |En un himno de alegría fue recibido Beethoven en Santa Bárbara Antioquia. Posted by 24HN on Monday, October 11, 2021

Del resto la gioia di un amico che torna a casa non si può contenere!

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: La Repùblica

Leggi anche: