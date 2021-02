Festa del gatto: una carezza in più per la giornata dei mici

Buffi, ma anche eleganti. Permalosi, ma incredibilmente affettuosi. Chi sono? Semplice i gatti! Parliamo di loro perché il 17 febbraio, è la Festa del gatto, nata per celebrare uno degli animali domestici più amati di sempre. Ecco perché fare una carezza e una coccola in più nella giornata dei mici!

Come è nata l’idea di una giornata ad hoc? Nel 1990 la signora Oriella del Col, rispose a un referendum indetto dalla giornalista Claudia Angeletti per scegliere il giorno da dedicare all’amato felino sulla rivista Tuttogatto.

Propose come data simbolica proprio il 17 febbraio per varie motivazioni, come spiega anche Wikipedia. Febbraio è il mese del segno zodiacale dell’Acquario, spiriti liberi ed anticonformisti proprio come i gatti, ed è definito popolarmente “il mese dei gatti e delle streghe”.

L”anagramma del numero romano 17, che da XVII si trasforma in “VIXI”, ovvero “sono vissuto”, di conseguenza “sono morto”, ha dato a questa data la sua cattiva fama. Ma non è così per il gatto che, per leggenda, vanta la possibilità di vivere altre vite. Il 17 diventa quindi “1 vita per 7 volte”.

Ecco perché festeggiamo il 17 febbraio

E come celebrare i nostri mici se non facendoci stringere il cuore da questi birboni? Indipendenti, dolci, ribelli, dispettosi, vanitosi. In una sola parola: gatti. Amarli è facile!

