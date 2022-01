La famiglia Biden si allarga: alla Casa Bianca è arrivata l’adorabile gatta Willow (e ha già conquistato tutti)

C’è un nuovo inquilino alla Casa Bianca. Ha quattro zampe, una coda e una posa quasi regale: stiamo parlando di Willow, una bellissima gatta che sta già conquistando i cittadini americani. Era dai tempi dell’amministrazione di George W. Bush, quindi da oltre 15 anni, che un felino non metteva piede nella casa presidenziale.

Willow è una gatta soriana grigia di circa due anni e ha il manto grigio e di occhioni a cui è impossibile resistere. Il nome scelto per la gatta non è casuale, ma fa riferimento a Willow Grove, la città natale di Jill Tracy Jacobs, moglie del Presidente Joe Biden. A presentarla al mondo è stata la stessa first lady, pubblicando degli adorabili scatti su Twitter:

“Willow si sta sistemando alla Casa Bianca con i suoi giocattoli preferiti, le prelibatezze e un sacco di spazio da annusare ed esplorare” ha fatto sapere l’addetto stampa di Jill Tracy Jacobs.

Ma Willow non è l’unico pelosetto che vivrà nella casa presidenziale. Alla Casa bianca abita già anche Commander, il cucciolo di pastore tedesco adottato dai Biden lo scorso anno. E tra non molto tornerà anche Major, un altro pastore tedesco che era allontanato per un periodo per via di alcuni comportamenti aggressivi dimostrati nei confronti dello staff.

Il Presidente degli Usa e la moglie sono grandi amanti degli animali e la scorsa estate hanno sofferto parecchio per la morte di Champ, un pastore tedesco che è stato un fedele compagno per 13 lunghi anni per la famiglia Biden.

Sicuramente l’arrivo di Willow porterà un’ondata di allegria e dolcezza alla Casa Bianca!

