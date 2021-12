Questo imprenditore ha mollato tutto per girare col suo furgone e dar da mangiare ai cani randagi

Un viaggio lungo tutta la Turchia per sensibilizzare sul randagismo : è il progetto di un imprenditore amante degli animali.

“Empatia” è una roulotte ricoperta di segni di impronte di zampe, proprio come la jeep che la traina, entrambe di proprietà dell’imprenditore Murat Ilgar. Quattro mesi fa Murat è partito dalla sua città Natale, Kocaeli, nella Turchia Nord Occidentale, per fornire cibo e cure agli animali randagi e contemporaneamente sensibilizzare le persone sul problema del randagismo.

Lungo il percorso, Ilgar contatta filantropi locali, raccogliendo le loro donazioni sotto forma di cibo per animali. In poche settimane Empatia ha attraversato diversi siti della Turchia (tra cui Ağrı, Iğdır ed Erzurum, Artvin, Rize e Trabzon), consegnando cibo a cani e gatti senza una casa. L’uomo ha incontrato centinaia di volontari pronti ad aiutarlo

Gli animali per strada aspettano il nostro aiuto e dovremmo ascoltare il loro appello. Per me, questo è un viaggio non solo per nutrire gli animali, ma per incontrare persone che hanno dedicato la loro vita agli animali e trovare modi per cooperare per il benessere degli animali.