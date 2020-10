L’emergenza sanitaria sta mettendo in crisi i canili e i gattili di tutto il mondo

L’emergenza sanitaria sta mettendo in crisi i canili e gattili di tutto il mondo. Sebbene in alcuni Paesi si sia registrato un aumento delle adozioni, in molti altri crescono gli abbandoni a causa delle difficoltà economiche che molte famiglie stanno affrontando come conseguenza della pandemia, e non solo.

Questo porta al sovraffollamento delle strutture, che devono fare i conti con risorse economiche e alimentari sempre minori e con la difficoltà di reperire farmaci e vaccini per gli animali.

La Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA), una delle tante associazioni animaliste impegnate a far fronte a questa crisi, ascolta ogni giorno storie strazianti da tutto il mondo.

Molti animali domestici sono rimasti senza i loro amici umani deceduti e vengono ritrovati abbandonati negli appartamenti ormai vuoti, altri vengono lasciati in strada o consegnati ai canili e ai gattili: tante famiglie non riescono più a prendersi cura dei propri amici a quattro zampe, altre hanno paura che cani e gatti possano essere contagiosi.

L’emergenza riguarda anche i cani e gatti delle colonie, che con la chiusura delle attività e con il blocco degli spostamenti, non hanno più potuto contare sull’approvvigionamento di cibo da parte dei volontari e dei titolari di ristoranti, negozi e uffici che se ne prendevano cura.

La situazione, già grave prima dell’emergenza Covid, rischia di precipitare e fa crescere la paura di non potersi occupare di tutti gli animali e di dover ricorrere alla soppressione di cani e gatti.

In questo periodo più che mai occorre ricordare l’importanza del lavoro delle associazioni animaliste nella tutela degli animali.

Ieri e oggi si celebra la “Giornata degli animali Enpa”, evento che sta coinvolgendo centinaia di volontari in più di 60 piazze italiane impegnati a informare la cittadinanza sul lavoro delle associazioni e sull’importanza del contributo di tutti noi per aiutare gli animali domestici e selvatici e tutelare l’ambiente.

“La Giornata degli Animali Enpa è l’occasione per celebrare e condividere l’impegno che ogni giorno come associazione mettiamo per tutelare gli animali.

Con amore, dedizione, conoscenza e tenacia i nostri volontari operano sul territorio per garantire rispetto e libertà per tutti gli animali, siano essi selvatici o domestici.

Una tradizione che abbiamo voluto onorare ancor di più quest’anno, nonostante il momento complesso e delicato. Perché oggi più che mai è importante ricordare l’importanza vitale del rispetto per gli animali e per l’ambiente” ha dichiarato Massimo Pigoni, Vice Presidente nazionale Enpa.

Ognuno di noi può contribuire adottando un animale domestico oppure attraverso la donazione di cibo, coperte, oltre che di denaro e, perché no, anche dedicando un po’ del proprio tempo in volontariato presso i canili e gattili della propria città.

