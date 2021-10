Dopo due anni di separazione forzata, quest’uomo ricoverato in una casa di cura ha potuto riabbracciare il suo adorato Labrador

Per due lunghi anni il signor Lawrence Knight è stato costretto a vivere lontano dalle sua adorata amica a quattro zampe: Millie, un bellissimo Labrador color miele. Soltanto di recente i due hanno potuto riabbracciarsi e sono pronti a recuperare tutto il tempo perduto durante la loro separazione forzata.

Nel 2019 il signor Knight era stato ricoverato in una casa di cura di Manchester, dopo che i medici gli avevano diagnosticato la demenza. L’uomo ormai viveva da tempo da solo e, a seguito della morte della moglie, Millie era diventata per lui una vera ancora di salvezza, oltre che una grande compagnia.

Tuttavia, quando Lawrence Knight è ricoverato nella struttura non gli è stato concesso di portare il cane con sé e così Millie è stata rinchiusa in un rifugio per animali. Fortunatamente, però, gli avvocati che hanno seguito il suo caso hanno capito che la separazione dal cane era fonte di grande sofferenza e sono riusciti a far trasferire l’uomo in una nuova clinica, la Lakeside Nursing Home, dove i due hanno potuto ricongiungersi.

In questa struttura Millie è stata accolta con grande entusiasmo dallo staff e non solo.

Ha portato una ventata di allegria anche a tutti gli altri anziani ricoverati ed è bastato appena qualche giorno per diventare la mascotte della Lakeside Nursing Home.

Fonti: BBC/Lakeside Nursing Home

