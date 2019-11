Pappa per cani a domicilio: a Milano il servizio che ti porta ogni giorno cibo fresco (e sano) per i tuoi animali

Dog Heroes è il nuovo servizio attivo a Milano che ti permette di ricevere ogni giorno, direttamente a casa, cibo fresco per il cane, studiato da esperti in base alle specifiche esigenze di ogni animale.

Una nuova start-up ha lanciato un servizio dedicato a tutti i proprietari di cani che credono nel valore di una sana alimentazione anche per i propri amici a 4 zampe e che magari non hanno tanto tempo per occuparsene in prima persona.

A risolvere il problema ci pensa ora Dog Heroes, un servizio in abbonamento di cibo fresco per cani, studiato con l’aiuto di veterinari esperti in nutrizione, ideato su misura per ogni specifico cane e che arriva direttamente a casa già porzionato. Non resta dunque solo che servire la pappa al proprio animale.

Mentre per legge, i cibi per cani a base di carne già pronti devono contenere un 4% minimo di questo ingrediente, i piatti preparati da Dog Heroes ne contengono invece oltre il 60% e sono realizzati con ingredienti di qualità, di provenienza italiana e senza additivi né conservanti.

Ogni piatto è poi bilanciato con cereali, verdure, vitamine e sali minerali, secondo le linee guida Fediaf (Federazione europea dell’industria degli alimenti per animali da compagnia) e viene cucinato in un laboratorio in Lombardia.

Cosa non da poco conto, poi, è che i piatti sono tutti personalizzati in base a razza, età, peso, abitudini e stile di vita del singolo cane. I veterinari di Dog Heroes elaborano infatti un piano alimentare personalizzato per ogni cliente a 4 zampe.

Il cibo viene consegnato ogni due settimane in porzioni giornaliere già pronte per essere servite.

“La nostra sfida è stata rendere accessibile a tutti, in maniera comoda e semplice, la migliore alimentazione possibile per i nostri cani. La preparazione casalinga spesso richiede impegno e costanza da parte dei proprietari, oltre alla consulenza di un esperto in nutrizione; noi proponiamo una soluzione sicura e bilanciata per garantire il benessere a lungo termine dei nostri amici a quattro zampe” hanno dichiarato Pierluigi Consolandi, Marco Laganà e Gregoire Desforges, fondatori di Dog Heroes.

Altro punto di forza del progetto sta nel basso impatto della preparazione. Questa infatti ottimizza il surplus delle lavorazioni degli alimenti per uso umano, riducendo così le eccedenze alimentari.

Insomma sembra essere un cibo per animali che viene trattato al pari, e forse meglio, di molti cibi per esseri umani!

