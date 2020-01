Dodicenne massacra di botte il suo cagnolino a Genova. Denunciata la madre

Una ragazzina di 12 anni è stata segnalata alle Guardie zoofile dopo essere stata vista mentre prendeva a calci e pugni il suo cagnolino.

È successo all’inizio di quest’anno a Genova. Una donna ha assistito alla terribile violenza compiuta dalla ragazzina verso un giovane meticcio di piccola taglia.

Come riporta Genova24, dopo la denuncia della donna, è purtroppo emerso che il cagnolino, un incrocio tra un volpino e uno spinone, era vittima di maltrattamenti e botte da ormai un anno.

I vicini di casa hanno infatti testimoniato che le botte andavano avanti da sempre per il povero animale e che, nonostante il suo carattere docile, sia la dodicenne sia sua madre, hanno massacrato il cagnolino fin dal suo arrivo in famiglia.

Il cagnolino è stato ora portato via e trasferito presso il canile municipale, dove si spera ne abbiano cura e riescano a trovare per lui persone in grado di amarlo e trattarlo con affetto e rispetto.

Poiché la ragazzina non ha ancora compiuto 14 anni ed è dunque troppo giovane per essere ritenuta responsabile delle proprie azioni, sarà solo la madre a dover rispondere per maltrattamento verso gli animali per entrambe.

