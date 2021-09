Mamma Doberman Pinscher “adotta” un gattino abbandonato e lo allatta insieme ai suoi cuccioli

Cucciolo di cane salvato da una scimmia

Talvolta l’istinto materno è più forte di ogni altra cosa e supera ogni differenza di razza, come dimostra la dolcissima storia di Ruby, un Doberman Pinscher che ha adottato un gattino abbandonato e lo tratta proprio come uno dei suoi cuccioli, che ha dato alla luce qualche settimana fa.

Le adorabili foto di Ruby che accudisce il piccolo Ramblin’ Rose e lo allatta – con occhioni languidi – insieme agli altri cagnolini hanno fatto il giro del mondo attraverso i social e la vicenda è stata riportata anche su diverse testate.

Seriously cannot get over how well ruby has taken to this kitten ♥️ Posted by Brittany Callan on Thursday, August 26, 2021

Ruby vive a New York con la sua proprietaria Brittany Callan, che ha voluto condividere i meravigliosi scatti sul web. Qualche giorno fa Brittany si è imbattuta in un gattino appena nato in una strada nella contea di Livingston. Non vedendo la madre nei paraggi, la donna ha deciso di portarlo a casa ed è rimasta sorpresa dall’accoglienza materna che gli ha riservato la sua Ruby. Non appena l’ha visto, il Dobermann Pinscher l’ha avvicinato a sé per allattarlo insieme agli altri cagnolini della cucciolata, nati circa due settimane prima.

Oltre ad allattarlo, Ruby porta il micio in giro per casa per la collottola proprio come fa per i suoi figli e adora coccolarlo

Grazie al suo amore incondizionato, adesso il piccolo Ramblin’ Rose sta crescendo bene ed è in salute. E ama giocare insieme ai suoi fratellini adottivi!

Ramblin rose just hanging with her “siblings” ♥️ Posted by Brittany Callan on Wednesday, August 25, 2021

E, secondo quanto riferito da Brittany, non è la prima volta che la sua cagnolona mostra atteggiamenti materni nei confronti di esemplari di altre specie.

“Abbiamo avuto coniglietti, porcellini d’India, galline, anatre e Ruby li leccava per pulirli, come se fosse la loro madre” racconta la ragazza.

E pensare che tanti considerano erroneamente questa razza canina aggressiva e pericolosa. In realtà, i Doberman Pinscher sanno essere dei veri teneroni, anche se la dolcezza di Ruby è davvero commovente!

Fonte: Facebook

