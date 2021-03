Cane ferito chiede aiuto da solo entrando dal veterinario. Ora per lui si cerca una nuova famiglia

Durante un normale giorno di visite, in una clinica veterinaria brasiliana, si è presentato tutto solo un cane randagio. Il visitatore inaspettato, malato e ferito, è stato prontamente curato e ora si cerca per lui una famiglia pronta ad accoglierlo.

Qualche giorno fa, un cane randagio in cerca di aiuto ha attraversato la porta della clinica veterinaria di Dayse Ferreira a Juazeiro do Norte in Brasile. L’animale si è presentato da solo e ha attirato subito l’attenzione della veterinaria dato che era visibilmente ferito.

Dayse aveva appena finito di visitare l’animale di un cliente quando ha notato questo cane che, zoppicando, è entrato nel negozio e si è fermato, appoggiandosi ad un lato della stanza. Lei e i suoi colleghi sono rimasti sbalorditi perché sembrava proprio che il cane avesse preso da solo l’iniziativa di entrare per farsi curare. E, conoscendo l’intelligenza dei cani, la cosa forse non dovrebbe stupirci più di tanto.

“Quando è entrato, ha messo in avanti la zampa ferita come per mostrare che stava soffrendo. Siamo rimasti sorpresi perché sapeva dove chiedere aiuto” ha dichiarato la veterinaria”.

La scena è stata anche ripresa dalle telecamere della clinica veterinaria.

Dayse ha immediatamente accolto il cane e, dopo averlo visitato, ha scoperto che, fortunatamente, la sua zampa non era poi gravemente ferita. Ma la visita alla clinica da parte dell’animale è stata comunque provvidenziale.

Il cane, infatti, aveva un piccolo tumore ed era infestato da pulci e zecche. Entrambe le condizioni però, ha fatto sapere la veterinaria, sono curabili.

Dopo avergli fatto un bel bagno purificate e somministrato le cure necessarie (che continueranno anche nelle prossime settimane), si è subito attivata una gara di solidarietà per trovare una nuova casa al cane.

La voce si è sparsa e la clinica veterinaria ha ricevuto tantissime offerte di adozione. Dayse infatti sta ora valutando la famiglia migliore per lui.

I suoi giorni da cane solitario e non amato stanno ufficialmente per finire.

Fonte: The Dodo / UOL

