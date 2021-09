Questo dolcissimo cucciolo cerca di farsi notare dai suoi fratelli più grandi (VIDEO)

I 14 Pinguini tornati in libertà, il commovente ritorno in natura

Questo simpatico video di TikTok mostra quanto i fratelli maggiori possano essere insensibili e cattivi nei confronti di quelli più piccoli – anche se sono degli amorosissimi batuffoli di pelo

Chiunque abbia dei fratelli più grandi sa quanto sia difficile attirare la loro attenzione e convincerli a giocare insieme. Ciò che vale nel mondo degli esseri umani vale anche il quello animale, e questo breve video postato sul social TikTok lo dimostra.

La protagonista è la cagnolina Millie, razza Golden Retriever. Lei vorrebbe solo attirare l’attenzione delle sue sorelle più grandi ed essere coinvolta nel loro gioco di lotta, ma la sua statura minuta e la sua giovanissima età non giocano a favore dei suoi sforzi. Le due sorelle, infatti, sono troppo impegnate a giocare fra di loro e non si accorgono della piccola che gli salta accanto per inserirsi nel gioco.

Anche il tentativo di Millie di mordere la zampa di una delle due, per attirare l’attenzione, fallisce miseramente. Purtroppo la sua stazza è troppo minuta perché le sorelle più grandi possano considerarla una degna compagna dei loro giochi.

Il video, postato su TikTok dall’account @missygoldenretrievers, ha raggiunto in brevissimo tempo più di 539.000 visualizzazioni e quasi 75.000 like. Millie non sembra ricevere attenzioni da parte delle sue sorelle, ma certamente ha fatto breccia nel cuore degli utenti, che simpatizzano per lei.

