Veterinario rapisce 2 cuccioli di cane per salvarli dai maltrattamenti e regala loro una vita piena d’amore

Stop ai maltrattamenti per due cuccioli indifesi: Viktor Larkhill, veterinario spagnolo della provincia di Alicante, li ha rapiti con l’aiuto di un collaboratore, approfittando dell’assenza in casa dell’uomo che non faceva altro che insultarli e farli piangere. La storia è stata raccontata dal protagonista in persona.

Erano stanchi di sentire due cuccioli di cane guaire ed essere aggrediti, così i vicini di casa hanno avvisato Viktor Larkhill, veterinario già noto per aver salvato altri animali in difficoltà, il quale non ha esitato a intervenire. In modo “poco consono” ma sicuramente a fin di bene.

Una corsa con i due splendidi e indifesi cuccioli per la paura di essere fermati e tanto amore intorno: così finisce l’incubo dei due esserini che hanno seriamente rischiato una vita di stenti e di infelicità, e che ora, non più cuccioli, vivono con una famiglia che li ama.

L’aguzzino, in realtà, non ha mai denunciato la scomparsa, forse per paura di essere a sua volta denunciato per gli evidenti maltrattamenti di cui si hanno testimonianze e prove, incluso un video realizzato dai vicini di casa.

Proprio in questo orribile cortometraggio si possono sentire le urla di un uomo, il proprietario dei cuccioli, che si scaglia contro i cani, minacciando di ucciderli e provocando poi gemiti e lacrime dei piccoli, probabilmente picchiati.

Ma dopo il coraggioso “furto / salvataggio”, i due cuccioli sono stati portati in una stalla dove sono stati curati e riabilitati prima di essere resi disponibili all’adozione. Nel giro di poche settimane, i due esemplari hanno trovato una famiglia.

Nel video condiviso sul suo canale YouTube, il noto veterinario spagnolo, esperto di soccorsi estremi, racconta l’intera storia dei cuccioli e poi mostra il bellissimo lieto fine, che continua oggi pieno di amore.

Impossibile non commuoversi.

Fonti di riferimento: Viktor Larkhill Youtube / Facebook