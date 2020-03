Cani calati dal balcone per la passeggiata: l’ultima pericolosa follia da coronavirus

Calato giù come fosse un paniere di uova. Peccato però, che lo sfortunato protagonista di questo video sia un cane che con un lungo guinzaglio viene portato giù per i bisogni direttamente dal balcone. Così mentre la sua proprietaria rimane su, il cane rischia anche il soffocamento. L’ultima follia dell’emergenza coronavirus.

L’ultimo in ordine di tempo è quello che vi mostriamo di seguito. Purtroppo però di video con cani calati già da finestre e balconi sui social e nella messaggistica privata, ce ne sono tanti.

Scene surreali che ricordano alcune immagini che già, erano circolate in Cina all’inizio dell’emergenza Covid-19, ma qui siamo in Italia. Nel video di seguito precisamente a Catania:

Come si porta a passeggio un cane a Catania nel periodo del corona virus 🦠 😂😂😂😂😂 Pubblicato da Salvatore Fabio Vasta su Domenica 22 marzo 2020

L’emergenza coronavirus ha cambiato le nostre vite, costringendoci alla clausura forzata, ma il governo sul piano animali domestici è stato chiaro. Punto numero uno, non c’è nessuna prova scientifica che gli animali da compagnia, quali cani e gatti, abbiano contratto l’infezione o possano diffonderla agli uomini. Nelle faq del ministero si raccomanda di lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche dopo il contatto con gli animali, ma questo dovrebbe rappresentare la norma. Punto numero due, con tutte le precauzioni del caso, i divieti attualmente in vigore lasciano possibilità di portare fuori il cane purché lo si faccia da soli, nei dintorni di casa (e non a tre chilometri) e giusto il tempo necessario per il nostro amico a quattro zampe di fare i propri bisogni e anche due passi. E per chi si dovesse trovarsi in quarantena e quindi impossibilitato ad uscire, esistono sicuramente formule più consone, come per esempio quella di accordarsi con un parente, amico, vicino di casa, che aspetta il vostro cane giù per fargli fare un giretto.

Sia nel primo che nel secondo video, la cosa è risultata divertente, ma non c’è proprio nulla da ridere visto che portare su e giù un essere vivente come fosse un pacco, è solo da irresponsabili. Oltre che pericoloso per il cane stesso.

