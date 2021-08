La Corea del Sud riconosce gli animali come esseri senzienti, rivoluzionaria modifica nel codice civile

Chi maltratta o abbandona un animale domestico in Corea del Sud, presto dovrà affrontare pene dure, fino a oggi non previste. Il Paese ha infatti deciso di modificare il proprio codice civile e concedere lo status legale agli animali, garantendo loro i diritti di protezione, benessere e rispetto per la vita.

La nuova legge prevede che chiunque maltratti o compia atti crudeli verso un animale venga condannato fino a tre anni di reclusione o al pagamento di una multa di oltre 25mila dollari.

La normativa potrebbe essere approvata già il prossimo settembre e, se dovesse entrare in vigore, in Corea del Sud gli animali non verrebbero più considerati come oggetti ma come esseri senzienti.

Per il Paese si tratta di una vera e propria svolta, necessaria per via del drammatico aumento di abusi sugli animali. I maltrattamenti verso gli animali sono infatti aumentati da 69 nel 2010 a ben 914 nel 2019. Questo nonostante l’aumento di sensibilità della popolazione verso gli animali domestici, sensibilità che emerge dal numero delle adozioni in costante crescita.

Fonti di riferimento: Reuters/NBC News

