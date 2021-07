Come realizzare repellenti naturali per eliminare l’odore dell’urina dei cani

La pipì dei cani spesso lascia un cattivo odore, difficile da eliminare. Esistono numerosi prodotti in commercio, ma è possibile anche autoprodurre dei repellenti naturali davvero efficaci e a costo zero.

Basta frugare nella dispensa di casa per realizzare in poche mosse questi prodotti, evitando di comprarli e sapendo esattamente cosa contengono. Ricordiamo anche che è possibile anche ridurre il forte odore dell’urina facendo attenzione all‘idratazione del proprio cane e facendo in modo che beva di più.

Aceto

L’aceto risulta l’alternativa naturale più efficace per risolvere il problema dell’urina dei cani sui muri. Si tratta infatti di un vero e proprio repellente naturale che può essere spruzzato sui muri esterni, ad esempio accanto al cancello o al garage, proprio nelle zone in cui i cani sono soliti urinare. In questo modo si eviterà di ricorrere a repellenti di sintesi.

Ricordiamo però che quando usiamo l’aceto dobbiamo fare molta attenzione a non farlo confluire negli scarichi domestici visto che risulta inquinante.

QUI il nostro approfondimento: Aceto: quando NON usarlo nelle pulizie e con cosa sostituirlo

Pepe e peperoncino

Alcune spezie, come il pepe bianco o il pepe di Cayenna, sono utili per evitare che i cani possano urinari all’interno o all’esterno dell’abitazione. È necessario provare a cospargere con le spezie in polvere, in grani o in frammenti i punti più critici. I cani vengono scoraggiati ad avvicinarsi per via del forte odore che le spezie emanano. Anche il peperoncino risulta adatto allo scopo.

Aglio e cipolle

Come evitare che i cani facciano la pipì sul prato? L’esperto giardiniere Jerry Baker suggerisce di preparare un repellente spray a base di ingredienti facilmente reperibili. Il repellente può essere applicato in giardino o in cortile, nei punti critici. È sufficiente mescolare 2 piccole cipolle tritate, 2 spicchi d’aglio tritati, 1 peperoncino, 1 cucchiaio di pepe di Cayenna, 1 cucchiaio di salsa al tabasco e 1 cucchiaio di peperoncino in polvere con 1 cucchiaio di detersivo per i piatti e 1 litro d’acqua calda. È necessario lasciare riposare il tutto per una notte e quindi filtrare con un colino il liquido ottenuto.

Succo di limone

Si tratta di un rimedio particolarmente utile per allontanare i cani dai tappeti e dai muri esterni, in modo che non facciano la pipì su di essi. È possibile diluire il succo di un limone con un po’ d’acqua e spruzzarlo sulle superfici desiderate.

Bottiglie d’acqua

Non è ben chiaro il meccanismo che garantisce l’efficacia di questo rimedio deterrente, che eviterà che i cani si avvicinino alle porte, ai cancelli o ad altre zone della casa o del giardino per urinare. Diverse persone lo sperimentano con successo, sia per i cani che per i gatti. Si tratta semplicemente di posizionare delle bottiglie di plastica piene d’acqua nei punti critici. Tentare non costa nulla.

