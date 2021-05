Dimmi come dorme il tuo cane e ti dirò cosa vuole comunicarti

Anche se non hanno la parola, i nostri amici a quattro zampe, quando vogliono comunicarci qualcosa, lo sanno fare benissimo. I loro gesti quotidiani, gli atteggiamenti e le loro abitudini sono per noi più chiari di qualsiasi altro discorso.

Ma forse in pochi sanno che, anche il modo in cui il nostro cane dorme, può dirci molto sulla sua personalità e sul suo benessere in quel determinato istante.

Per esempio, il nostro cucciolo dorme in posizione arricciata? Vuole mantenere il suo calore corporeo proteggendo zampe e testa. Guardate queste semplici illustrazioni di LittleThings per scoprire qualcosa in più sui nostri amici a quattro zampe.

Posizione superman!

Molti cani dormono con lo stomaco appoggiato al pavimento, ma in particolar modo i cuccioli. Con le zampe allungate, sembra quasi che stiano per volare.Questa posizione permette di rimanere allerta, perché riescono a muoversi subito appena vengono chiamati.

Posizione gambe pazze

Anche se può sembrare un po’ strano, i cani assumono questa posizione quando sono completamente rilassati e si sentono al sicuro in quell’ambiente. Dormire con la schiena appoggiata al pavimento significa fidarsi e lasciarsi andare.

Posizione Volpe

La posizione arricciata è probabilmente la più comune. Le zampe sono comodamente nascoste sotto il corpo e la coda avvolta finchè non tocca il viso. In questo modo, il cane conserva il suo calore corporeo. Quelli che dormono così hanno sempre un atteggiamento dolce e indole allegra.

Posizione Yoga

Super divertenti, alcuni cani dormono in posizione yoga. Di solito si assume questo atteggiamento quando ci si vuole ricaricare le energie dopo un giorno in giardino o all’aria aperta. Così oltre a raffreddare il loro coropo, sono sicuri e rilassati.

Posizione Rem

I cani che dormono in questa posizione non sono così rilassati come potrebbe sembrare. I loro muscoli sono tenuti stretti e ciò rende difficile rilassarsi al massimo. Ma nessuna preoccupazione, sono solo un po’ timidi.

Anche i gatti sono meravigliosi mentre dormono:

Posizione laterale

Se il cane dorme in questo modo significa che è incredibilmente comodo, si sente molto al sicuro e non hai bisogno di alcuna attenzione particolare. Il cane si sente fortunato a vivere con voi e vi sarà fedele per sempre.

Dominella Trunfio