La colonia felina di Jesi sta per essere distrutta. L’appello dei volontari e la petizione per salvarla

A Jesi c’è una colonia che ospita circa 80 gatti, stanno iniziando però i lavori per demolire la struttura. Gli animali rischiano di morire per il freddo e i volontari lanciano un appello e una petizione per evitare il peggio.

La colonia di gatti in difficoltà, abbandonati o recuperati feriti sulla strada, si trova nei pressi del canile di Jesi ed è gestita da Antonietta Ferretti e da alcune volontarie che ogni giorno sfamano e si prendono cura di questi animali. Tempo fa, però, un giudice ha stabilito che a causa di una modifica della strada è necessario demolire la struttura che ospita la colonia felina dal 2003, proprio adesso che le temperature sono scese e si rischiano pesanti conseguenze per gli animali.

Gli operai addetti stanno già iniziando a smantellare le casette in muratura che ospitano gli animali e poi si passerà a quelle in legno. Antonietta e le volontarie però non ci stanno e pur di salvare la vita ai gatti stanno tentando ogni strada. E’ stato già chiesto un incontro urgente con l’assessore ed è attiva una petizione che chiede al sindaco Massimo Bacci di riconoscere questo spazio come oasi felina (come da legge 10/97) e al Responsabile Servizio Sanità Animale Area Vasta 2 di modificare il progetto per evitare l’abbattimento delle casette in legno o quanto meno di trovare una soluzione idonea alternativa prima della demolizione.

Come hanno dichiarato le volontarie della struttura:

“I gatti rischiano di disperdersi e non avere più un posto dove ripararsi, mentre con un po’ di buon senso si potrebbe decidere di spostare il nuovo ingresso del canile qualche metro più distante. Poi è incredibile come tutto questo sia stato comunicato alla signora Antonietta ad una sola settimana dall’inizio dei lavori di demolizione. (…) Chiediamo a tutti i volontari, ai cittadini amanti dei gatti e alle associazioni di aiutare la signora Antonietta ed i suoi 80 splendidi gatti”

Anche se siamo lontani e non possiamo concretamente aiutare la colonia felina di Jesi non ci costerà molto firmare la petizione QUI.

Leggi anche: