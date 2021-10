Lo avresti mai detto? Sono questi i nomi per cani più popolari del mondo, la classifica

Quando si adotta un cane, la scelta del nome può non risultare facile immediata. Chi ha un animale domestico lo sa bene: è importante scegliere un nome che piace, ma soprattutto che rispecchi la personalità dell’amico a quattro zampe. Ma vi siete mai chiesti quali sono i nomi più usati nel mondo per i cani? A soddisfare questa curiosità ci pensa un’indagine condotta recentemente dalla compagnia assicurativa Budget Direct, in collaborazione con NeoMan Studios.

Per portare avanti lo studio sono stati individuati i primi 10 nomi maschi e i primi 10 femminili più gettonati in 30 Paesi del mondo, basandosi su registri cinofili nazionali, enti che si occupano di benessere degli animali e agenzie assicurative per animali domestici.

I nomi maschi più popolari nel mondo

Tra i nomi maschili per cani più gettonati in tutto il mondo troviamo Charlie (molto utilizzato in Canada, in Irlanda e in Australia), Max (popolare in Messico, Ecuador, Venezuela e Portogallo), Buddy (usato soprattutto in Indonesia e Macedonia). E in Italia? In pole position si piazza il nome Jack per gli amici pelosetti di sesso maschile.

La top 10

A guadagnarsi il podio dei nomi maschili da cane più usati nel mondo Jack, Charlie e Buddy. Qui la classifica completa:

I nomi femminili più popolari nel mondo

Per quanto riguarda invece i nomi da cane femminili particolarmente gettonati sono Jasmine (in Russia), Bella (in Paesi come Romania e Danimarca) e Luna, decisamente popolare sia in Europa che negli Stati Uniti. In Italia, invece, quello più utilizzato è sicuramente Mia.

La top 10

In testa alla classifica dei nomi femminili più popolari a livello mondiale troviamo Luna, Bella e Lola. Ecco la top 10 completa:

