Il cimitero degli animali di Alessandria di nuovo sotto attacco dei vandali

Era già successo lo scorso marzo, quando un gruppo di vandali aveva distrutto e rubato le piccole lapidi degli animali domestici. Oggi, a pochi mesi di distanza, i volontari del cimitero degli animali sono di nuovo alle prese con atti vandalici di ogni tipo, compiuti per ragioni sconosciute.

Sempre più spesso, “I ragazzi di Danilo Rivera” giungono al cimitero e trovano ciotole di acqua destinata agli animali rovesciate, croccantini sparsi sul terreno e rifiuti abbandonati, tra cui anche siringhe e fazzoletti sporchi di sangue.

Le denunce alle autorità e l’intervendo della Polizia municipale sono serviti a interrompere questi gesti solo per qualche giorno, dopodiché il piccolo cimitero è stato di nuovo preso di mira dai vandali. I volontari sono ormai stremati e possono solo sperare che questi “dispetti” cessino una volta per tutte.

In questo luogo, oltre a essere seppelliti gli amici a quattro zampe di tanti cittadini, vive anche una colonia di gatti randagi. Vandalizzare il cimitero non è solo irrispettoso, ma danneggia anche i mici che in questi giorni di grande caldo vengono sistematicamente privati di acqua.

